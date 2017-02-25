ВИТЕБСК, 26 фев — Sputnik, Павел Вур. Несанкционированный митинг против так называемого "декрета о тунеядцах" состоялся в воскресенье в Витебске, сообщает корреспондент Sputnik.

Поддержать акцию, по разным оценкам, пришло более тысячи человек. Недалеко от протестующих городские власти организовали празднование Масленицы.

Так же, как 19 февраля, митинг в Витебске прошел без ораторов. В начале акции одна из главных организаторов Татьяна Северинец зачитала главы из Конституции, после чего люди начали высказывать свои требования, основными из которых были: отмена декрета №3, увеличение количества рабочих мест и свободные выборы.

Митингу предшествовала большая информационная подготовка в интернете, поскольку после 19 февраля многие жители жаловались на то, что были не осведомлены о готовящемся мероприятии.

Милиция в ход акции не вмешивалась. Через час после начала люди двинулись маршем в сторону площади Свободы и далее к городской Ратуше. Протестующие шли по тротуарам, не нарушая Правил дорожного движения. Многие проезжающие водители сигналили в знак поддержки. Колонна растянулась на несколько кварталов. Среди протестующих были не только жители города, но и приезжие.

"Я приехал из Минска, чтобы поддержать витебчан. К сожалению, 17 февраля я не мог участвовать в минской акции, поэтому решил приехать в Витебск. Сам я работаю, но это не означает, что меня никогда не уволят, особенно сейчас. И я считаю, что каждый должен думать не только о себе, но и об обществе, в целом", — рассказал один из митингующих.

В несанкционированной акции протеста принимают участие не только "тунеядцы", но и люди, имеющие работу.

Марш финишировал на площади Ленина, где продолжился выступлением активистов. Митингующие решили собраться, в следующий раз, 23 марта.