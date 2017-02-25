МИНСК, 26 фев — Sputnik. Пострадавшие в результате взрыва на Скидельском сахарном комбинате находятся в тяжелом состоянии, медики прилагают максимальные усилия, чтобы спасти их жизни, заявил начальник управления здравоохранения Гродненского облисполкома Андрей Стрижак.

ЧП на сахарном заводе в Скиделе произошло в ночь на 25 февраля в галерее, соединяющей цех упаковки и фасовки сахара с лифтовой шахтой. Под данным, МЧС вспыхнула пылевоздушная смесь. В результате травмы получили пять сотрудниц предприятия.

"Состояние всех пациентов тяжелое. Ожоги тела от 50 % и выше плюс баротравма. Необходимые медикаменты, растворы — все это имеется, поэтому мы приложим все необходимые усилия для того, чтобы спасти жизни этих пострадавших", — заявил Стрижак в эфире телеканала "Беларусь 1" .

Три женщины были переведены в Республиканский ожоговый центр в Минске, еще две пациентки по-прежнему находятся в реанимации в Гродно. Сегодня перевозить пострадавших в Минск не планируется.

УСК по Гродненской области возбудило уголовное дело по факту служебной халатности в ОАО "Скидельский сахарный комбинат", по неосторожности тяжкие последствия (ст.428 УК РБ).