﻿ Взрыв на сахарном заводе: пострадавшие находятся в тяжелом состоянии. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Взрыв на сахарном заводе: пострадавшие находятся в тяжелом состоянии

26.02.2017 14:49 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 26 фев — Sputnik. Пострадавшие в результате взрыва на Скидельском сахарном комбинате находятся в тяжелом состоянии, медики прилагают максимальные усилия, чтобы спасти их жизни, заявил начальник управления здравоохранения Гродненского облисполкома Андрей Стрижак.

ЧП на сахарном заводе в Скиделе произошло в ночь на 25 февраля в галерее, соединяющей цех упаковки и фасовки сахара с лифтовой шахтой. Под данным, МЧС вспыхнула пылевоздушная смесь. В результате травмы получили пять сотрудниц предприятия.

"Состояние всех пациентов тяжелое. Ожоги тела от 50 % и выше плюс баротравма. Необходимые медикаменты, растворы — все это имеется, поэтому мы приложим все необходимые усилия для того, чтобы спасти жизни этих пострадавших", — заявил Стрижак в эфире телеканала "Беларусь 1".

Три женщины были переведены в Республиканский ожоговый центр в Минске, еще две пациентки по-прежнему находятся в реанимации в Гродно. Сегодня перевозить пострадавших в Минск не планируется.

УСК по Гродненской области возбудило уголовное дело по факту служебной халатности в ОАО "Скидельский сахарный комбинат", по неосторожности тяжкие последствия (ст.428 УК РБ).

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
МИНСК, 26 фев — Sputnik. Пострадавшие в результате взрыва на Скидельском сахарном комбинате находятся в тяжелом состоянии, медики прилагают максимальные усилия,...

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Витебчане провели марш против декрета №3
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика