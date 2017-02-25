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Касьянова облили зеленкой на марше памяти Бориса Немцова
26.02.2017 15:46 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 26 фев — Sputnik. Неизвестный облил председателя партии "Парнас" Михаила Касьянова зеленкой во время марша памяти Бориса Немцова в Москве, сообщают российские СМИ.
Акция "Марш памяти Бориса Немцова" в Москве началась на Пушкинской площади, затем демонстрация двинулась в сторону Страстного бульвара. Кроме лидеров демократических партий и организаций во главе колонны шел и Касьянов.
В какой-то момент, перед началом шествия, неизвестный мужчина плеснул в лицо оппозиционного политика зеленкой. Однако Касьянова это не смутило — с зелеными пятнами он продолжили идти во главе марша.
Как ранее сообщалось, далее шествие пройдет по Петровскому, Рождественскому, Сретенскому бульварам вплоть до проспекта Сахарова. Затем участники свернут агитацию и пройдут к месту убийства Немцова на Большой Москворецкий мост, где демонстранты планируют возложить цветы. Проведение акции согласовано с московскими властями.
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Несмотря на случившееся, Касьянов не покинул строй и продолжил движение с участниками демонстрации.
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