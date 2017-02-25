﻿ Касьянова облили зеленкой на марше памяти Бориса Немцова. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Касьянова облили зеленкой на марше памяти Бориса Немцова

26.02.2017 15:46 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 26 фев — Sputnik. Неизвестный облил председателя партии "Парнас" Михаила Касьянова зеленкой во время марша памяти Бориса Немцова в Москве, сообщают российские СМИ.

Акция "Марш памяти Бориса Немцова" в Москве началась на Пушкинской площади, затем демонстрация двинулась в сторону Страстного бульвара. Кроме лидеров демократических партий и организаций во главе колонны шел и Касьянов.

В какой-то момент, перед началом шествия, неизвестный мужчина плеснул в лицо оппозиционного политика зеленкой. Однако Касьянова это не смутило — с зелеными пятнами он продолжили идти во главе марша.

Как ранее сообщалось, далее шествие пройдет по Петровскому, Рождественскому, Сретенскому бульварам вплоть до проспекта Сахарова. Затем участники свернут агитацию и пройдут к месту убийства Немцова на Большой Москворецкий мост, где демонстранты планируют возложить цветы. Проведение акции согласовано с московскими властями. 

Немцов был убит 27 февраля 2015 года около полуночи на Большом Москворецком мосту в центре российской столицы. Предполагаемые исполнители преступления — Заур Дадаев, Анзор и Шадид Губашевы, Тамерлан Эскерханов и Хамзат Бахаев.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Несмотря на случившееся, Касьянов не покинул строй и продолжил движение с участниками демонстрации.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
"А ваш хоккей нам на фиг не нужен!". Бобруйчане вышли на митинг против декрета о тунеядстве
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика