МИНСК, 26 фев — Sputnik. Скидельский сахарный комбинат, где накануне произошел взрыв, продолжает функционирование, приостановлена лишь работа двух цехов, сообщает БелТА.

В ночь на 25 февраля, в здании Скидельского сахарного комбината произошла вспышка пылевоздушной смеси. В результате ЧП пострадали пять сотрудниц предприятия. Женщины получили сильные ожоги и баротравмы.

Взрыв, согласно информации МЧС, произошел без последующего возгорания. Работа комбината в настоящее время продолжается, приостановлена лишь работа цехов упаковки и фасовки, где повреждены стены, окна и дверные проемы.

Согласно последним данным, три пациентки доставлены в Минск в реанимационное отделение Республиканского ожогового центра. Врачи не комментируют их состояние, однако, как сообщалось ранее, оно оценивается как тяжелое. Две другие находятся в Гродненской больнице, перевозить их в столицу сегодня не будут. В отношении всех пострадавших назначено судмедэкспертиза.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту служебной халатности, повлекшей по неосторожности тяжкие последствия.