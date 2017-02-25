БОБРУЙСК, 26 фев — Sputnik, Юлия Балакирева. Несанкционированный митинг против декрета №3 прошел в воскресенье в Бобруйске, сообщает корреспондент Sputnik.

В мероприятии, по некоторым данным, приняло участие порядка тысячи горожан. Это были люди разного возраста: от молодежи до пенсионеров.

Толпа собралась на площади Ленина возле здания Бобруйского горисполкома. Участники акции возмущались, требуя у власти отмены декрета. У многих собравшихся в руках были плакаты с надписью "Я — не тунеядец!". Также проходил сбор подписей против декрета.

"Я выступаю за восстановление справедливости. Пусть сначала власть обеспечит людей рабочими местами, а потом уже наказывает их за тунеядство. Я сейчас в поисках работы. Недавно вернулась из Москвы. Найти работу по специальности в Бобруйске нереально. Обратилась в центр занятости, чтобы мне хоть какую-то работу нашли. Выяснилось, что с моим образованием могу устроиться только педагогом кружка по интересам на полставки в местный колледж с зарплатой в 99 рублей. Неужели за эти деньги можно прожить?!", — возмущалась участница акции Екатерина.

Сотрудников милиции на месте замечено не было. Митинг продлился около часа. Следующий марш протеста запланирован в Бобруйске на 12 марта.

Как сообщает издание "Бабруйскае жыццё", накануне, в пятницу, в горисполкоме и районных администрациях прошли приемы граждан по вопросам реализации декрета №3.

Аналогичные акции прошли в воскресенье и в других городах Беларуси. Так, несанкционированные марши "рассерженных белорусов" прошли в Бресте и Витебске, протестовали против декрета и в Барановичах.