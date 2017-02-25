МИНСК, 26 фев — Sputnik. Американский актер Билл Пэкстон умер на 62-м году жизни, сообщает портал TMZ со ссылкой на родственников покойного.

"С тяжелым сердцем мы делимся новостью о том, что Билл Пэкстон ушел из жизни в результате осложнений после операции", — говорится в заявлении семьи актера.

Других деталей члены семьи не раскрыли. "Его страсть к искусству чувствовали все, кто был с ним знаком, а его тепло и неутомимая энергия были неоспоримы", — сказали родственники.

За 40-летнюю карьеру в кино Пэкстон снялся во множестве картин, получивших мировую известность. В частности, он принимал участие в работе над фильмами "Терминатор" (1984), "Чужие" (1986), "Хищник-2" (1990), "Аполлон-13" (1995), "Смерч" (1996) и "Титаник" (1997).

Последним фильмом с его участием, вышедшим на экран, стали "Жестокие мечты" (2016).

Актер трижды становился лауреатом премии "Золотой глобус", дважды — за лучшую мужскую роль, за работу в сериале "Большая любовь".

Пэкстон был женат, у него осталось двое детей.