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Умер актер Билл Пэкстон, сыгравший в "Титанике" и "Чужих"

26.02.2017 19:30 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 26 фев — Sputnik. Американский актер Билл Пэкстон умер на 62-м году жизни, сообщает портал TMZ со ссылкой на родственников покойного.

"С тяжелым сердцем мы делимся новостью о том, что Билл Пэкстон ушел из жизни в результате осложнений после операции", — говорится в заявлении семьи актера.

Других деталей члены семьи не раскрыли. "Его страсть к искусству чувствовали все, кто был с ним знаком, а его тепло и неутомимая энергия были неоспоримы", — сказали родственники.

За 40-летнюю карьеру в кино Пэкстон снялся во множестве картин, получивших мировую известность. В частности, он принимал участие в работе над фильмами "Терминатор" (1984), "Чужие" (1986), "Хищник-2" (1990), "Аполлон-13" (1995), "Смерч" (1996) и "Титаник" (1997).

Последним фильмом с его участием, вышедшим на экран, стали "Жестокие мечты" (2016).

Актер трижды становился лауреатом премии "Золотой глобус", дважды — за лучшую мужскую роль, за работу в сериале "Большая любовь".

Пэкстон был женат, у него осталось двое детей.

 
Теги: Новости, Минск
 
 
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Билл Пэкстон получил известность благодаря ролями в фильмах "Правдивая ложь", "Чужие" и "Аполлон-13".

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