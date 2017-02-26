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БПЦ: есть три важных основания относиться к Куропатам как к святыне
27.02.2017 06:40 — Новости Общества | Tut.by
Существует три важных основания для того, чтобы относиться к Куропатам как к святыне. Об этом в комментарии
«Куропаты — это, во-первых, кладбище, во-вторых, — место массовых репрессий, в-третьих — памятник культуры», — отметил он.
По мнению отца Сергия, все работы на местности также должны проводиться с учетом этих трех пунктов. «С другой стороны, должны быть четко, на основании раскопок, определены границы этого святого места, чтобы избежать как покушения на их неприкосновенность, так и лишних спекуляций вокруг сопредельных территорий. Эта позиция озвучивается нами давно, и она не меняется, и я не знаю, что должно произойти, чтобы она изменилась: будут там стройки или не будут, будут там акции протеста или нет — все это влияет только на уровень напряженности в обществе», — подчеркнул священнослужитель.
Протоиерей Сергий Лепин также напомнил, что в Куропатах основана православная религиозная община, в которой проводятся богослужения. «И мы напоминаем всем о необходимости молиться и избегать эскалации ненависти и агрессии», — добавил он.
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"Куропаты - это, во-первых, кладбище, во-вторых, - место массовых репрессий, в-третьих - памятник культуры", - отметил представитель БПЦ.
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