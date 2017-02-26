Существует три важных основания для того, чтобы относиться к Куропатам как к святыне. Об этом в комментарии Krynica.info заявил протоиерей Сергий Лепин, председатель Синодального информационного отдела Белорусской Православной Церкви.



Сергей Лепин. Фото с сайта church.by

«Куропаты — это, во-первых, кладбище, во-вторых, — место массовых репрессий, в-третьих — памятник культуры», — отметил он.

По мнению отца Сергия, все работы на местности также должны проводиться с учетом этих трех пунктов. «С другой стороны, должны быть четко, на основании раскопок, определены границы этого святого места, чтобы избежать как покушения на их неприкосновенность, так и лишних спекуляций вокруг сопредельных территорий. Эта позиция озвучивается нами давно, и она не меняется, и я не знаю, что должно произойти, чтобы она изменилась: будут там стройки или не будут, будут там акции протеста или нет — все это влияет только на уровень напряженности в обществе», — подчеркнул священнослужитель.

Протоиерей Сергий Лепин также напомнил, что в Куропатах основана православная религиозная община, в которой проводятся богослужения. «И мы напоминаем всем о необходимости молиться и избегать эскалации ненависти и агрессии», — добавил он.

Ранее Митрополит Минско-Могилевский архиепископ Тадеуш Кондрусевич назвал Куропаты «Голгофой ХХ века нашего народа». Он призвал власти Минска, Министерство культуры, застройщиков, местных жителей и защитников Куропат при участии представителей различных вероисповеданий и юристов в открытом и искреннем диалоге, а не через эмоции, искать решение этой проблемы.

Напомним, акция протеста на стройке по улице Мирошниченко в Минске продолжается уже несколько дней . На этом месте должны построить пятиэтажный бизнес-центр. Активисты «Молодого фронта» выступают против — до 2014 года этот участок был в пределах охранной зоны Куропат, где расстреливали жертв сталинских репрессий. Потом защитную зону существенно урезали.

Активисты уже несколько дней круглосуточно дежурят на месте. Между ними и строителями не раз происходили стычки.

23 февраля в Мингорисполкоме прошла встреча с застройщиком бизнес-центра. Власти пообещали изучить обоснованность возведения объекта на этом месте и дать ответ через несколько дней. А пока компании разрешено устроить стройплощадку с целью обеспечения безопасности граждан: установить ограждения, козырьки над ними и провести электричество.