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1 марта белорусские адвокаты будут бесплатно консультировать по вопросам декрета "о тунеядцах"
27.02.2017 07:02 — Новости Общества | Tut.by
Белорусские адвокаты 1 марта проведут акцию, во время которой будут принимать граждан для оказания им бесплатной юридической помощи по вопросам, связанным с реализацией декрета № 3 «О предупреждении социального иждивенчества». Об этом сообщил председатель Республиканской коллегии адвокатов, член Совета Республики Виктор Чайчиц.
Он отметил, что в настоящее время отработан четкий механизм для решения вопроса по освобождению от уплаты сбора на финансирование государственных расходов тех граждан, которые не должны его платить или в силу сложившихся обстоятельств могут быть освобождены от уплаты. Однако, к сожалению, на местах вопрос не всегда решается правильно и своевременно.
Поскольку по-прежнему возникают вопросы по реализации декрета № 3, адвокаты Беларуси проведут консультирование, помогут в составлении заявлений об освобождении от уплаты сбора на финансирование госрасходов в связи с нахождением в трудной жизненной ситуации.
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Адвокаты Беларуси проведут консультирование, помогут в составлении заявлений об освобождении от уплаты сбора на финансирование госрасходов в связи с нахождением...
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