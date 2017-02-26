Белорусские адвокаты 1 марта проведут акцию, во время которой будут принимать граждан для оказания им бесплатной юридической помощи по вопросам, связанным с реализацией декрета № 3 «О предупреждении социального иждивенчества». Об этом сообщил председатель Республиканской коллегии адвокатов, член Совета Республики Виктор Чайчиц.



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Он отметил, что в настоящее время отработан четкий механизм для решения вопроса по освобождению от уплаты сбора на финансирование государственных расходов тех граждан, которые не должны его платить или в силу сложившихся обстоятельств могут быть освобождены от уплаты. Однако, к сожалению, на местах вопрос не всегда решается правильно и своевременно.

Поскольку по-прежнему возникают вопросы по реализации декрета № 3, адвокаты Беларуси проведут консультирование, помогут в составлении заявлений об освобождении от уплаты сбора на финансирование госрасходов в связи с нахождением в трудной жизненной ситуации.