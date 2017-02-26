С 27 февраля православные по всему миру начинают семинедельный предпасхальный пост, именуемый Великим. В первый день весны пост начнется и у католиков, он продлится 40 дней. В этом году Пасху христиане будут праздновать в один день — 16 апреля, а перед этим им предстоит очищение через поста тела и души. В пост полагается прежде всего молиться. О других традициях поста, отличиях испытания у православных и католиков, а также о том, кого освобождают от соблюдения поста, — в нашем видео.

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