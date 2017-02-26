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До +9 градусов и сильный порывистый ветер. Погода в Могилеве на неделю
27.02.2017 07:31 — Новости Общества | Tut.by
В последние дни февраля в Могилеве будет теплая и почти весенняя погода. Впечатление испортит сильный порывистый ветер. Он сохранится и в первые дни календарной весны. К выходным станет прохладнее, возможны дожди.
Сегодня, 27 февраля, будет пасмурно, днем — до +6°С. Порывы ветра будут достигать 10 м/с.
Во вторник ветер усилится до 16 м/с. При этом первая половина суток обещает быть солнечной. Последний календарный день зимы порадует теплом, будет до +9°С.
1 марта, в среду, станет пасмурно, будет по-прежнему ветрено. Днем те же +9°С. К вечеру прогнозируют небольшой дождь.
2 марта ветер немного утихнет, а первая половина дня обещает быть солнечной. Однако столбик термометра опустится до +6°С.
В пятницу, 3 марта, также будет около +6°С, но станет пасмурно. Порывы ветра усилятся до 15 м/с. Рано утром и вовсе прогнозируют до 20 м/с, мокрый снег. Днем возможен дождь. Вторая половина дня должна пройти без осадков. Ночью обещают легкий мороз.
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В некоторые дни погода будет весенней - выглянет солнце.
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