﻿ До +9 градусов и сильный порывистый ветер. Погода в Могилеве на неделю. 21.by
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До +9 градусов и сильный порывистый ветер. Погода в Могилеве на неделю

27.02.2017 07:31 — Новости Общества | Tut.by  
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В последние дни февраля в Могилеве будет теплая и почти весенняя погода. Впечатление испортит сильный порывистый ветер. Он сохранится и в первые дни календарной весны. К выходным станет прохладнее, возможны дожди.


Фото: Денис Васильков, TUT.BY

Сегодня, 27 февраля, будет пасмурно, днем — до +6°С. Порывы ветра будут достигать 10 м/с.

Во вторник ветер усилится до 16 м/с. При этом первая половина суток обещает быть солнечной. Последний календарный день зимы порадует теплом, будет до +9°С.

1 марта, в среду, станет пасмурно, будет по-прежнему ветрено. Днем те же +9°С. К вечеру прогнозируют небольшой дождь.

2 марта ветер немного утихнет, а первая половина дня обещает быть солнечной. Однако столбик термометра опустится до +6°С.

В пятницу, 3 марта, также будет около +6°С, но станет пасмурно. Порывы ветра усилятся до 15 м/с. Рано утром и вовсе прогнозируют до 20 м/с, мокрый снег. Днем возможен дождь. Вторая половина дня должна пройти без осадков. Ночью обещают легкий мороз.

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Теги: Могилев
 
 
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В некоторые дни погода будет весенней - выглянет солнце.

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