Доброе утро!

Помните будильник в своем первом мобильном телефоне? Оу, у вас тоже была Nokia 3310? Ностальгируете? А ведь можно не оплакивать ту, а купить новую! Да-да, в выходные в Барселоне презентовали обновленную версию телефона . И это все еще кнопочный девайс!





ВАЖНОЕ

В регионах прошли новые акции против декрета о тунеядцах. Очень массовые, кстати. Рассказываем и показываем, что творилось в Витебске, Бресте, Барановичах, Бобруйске .

А в Минске активисты несколько дней протестуют против строительства бизнес-центра через МКАД от Куропат. Вот подробнее о том, что там происходило и за что борются люди .

Стало известно, что по-нашему не будет Беларусь не вернется к практике включения дорожного сбора в цену топлива. Вопрос о том, как правильнее взимать с автолюбителей средства за пользования дорогами, поднимался неоднократно, и многие уверены, что именно схема с закладыванием суммы налога в стоимость топлива, а не отдельный сбор, более справедлива.

Вышло большое интервью министра внутренних дел Игоря Шуневича. Глава МВД прокомментировал и « информационную войну », и стрельбу сотрудника милиции в парня в новогоднюю ночь, и даже свой выбор формы НКВД для парада 9 мая.

Белорусские болельщики назвали лучших спортсменов страны — победителей конкурса «Триумф. Героям спорта». Среди них, конечно, Домрачева и Гончаров — и другие. А наши хоккеисты снова расстроили: минское «Динамо» потерпело третье поражение подряд в серии с ярославским «Локомотивом» в 1-м раунде Кубка Гагарина. На сей раз «зубры» были биты на льду «Минск-Арены». Следующий поединок пройдет сегодня там же. И если наши снова проиграют, сезон для «Динамо» будет завершен.





А в Лос-Анджелесе ночью вручили главную ежегодную кинопремию «Оскар». Кому, за что и сколько статуэток досталось — читайте здесь . А чтобы проверить, что вы вообще знаете о премии, пройдите наш нелегкий тест .

ПОПУЛЯРНОЕ

Не пропустите потрясающе человечную, сильную и трогательную историю о том, как сестра нашла брата спустя 24 года — в интернате для людей с особенностями развития. У Леши — синдром Дауна. Но больше его никогда не бросят. «Сначала я хотела забрать его к себе, — рассказывает Женя. — Думала, дома ему будет лучше, а потом остановилась — не нужно. Нельзя вот так ворваться к человеку в жизнь и все изменить. В интернате ему хорошо, его там никто не обижает. Там его друзья… У этих взрослых малышей там свой мир. Мир, где они идеально понимают друг друга».

Владельцам некоторых моделей VW с газовым оборудованием придется в ближайшее время раскошелиться на бензин: у нас запретили заправку метаном автомобилей VW Passat, Touran и Caddy. Volkswagen проводит отзывную акцию по этим авто, так как обнаружены дефекты баллонов, которые нужно заменить — но в Беларуси это сделать невозможно!

Продолжаем следить за делом о нападении в ТЦ «Европа». Родители Владислава Казакевича рассказывали нам, что для борьбы с угревой сыпью их сын принимал лекарство, у которого были серьезные побочные эффекты. По их мнению, «побочка» препарата могла повлиять на психику Влада и привести к трагедии в ТЦ «Европа». А мы разобрались, что это за лекарство , и спросили дерматолога, в чем его польза и риски.

Посмотрели, как выглядят частные дома в Минске , которые продают по цене двухкомнатной квартиры. Не очень, надо заметить, выглядят… А вот как устроен один из самых необычных домов в Беларуси — в нем уже скоро будут жить. Но самое главное — наш премьер Андрей Кобяков обещает, что к 2020 году каждая белорусская семья сможет построить жилье на средства, которые зарабатывает. Его бы слова да Богу в уши.





А вот отличный исторический материал: раньше на территории Беларуси было более ста замков. На землях, где воевали веками, их возведение было необходимым. От большинства из них ничего не осталось, максимум — фрагменты руин и остатки рвов и валов. О таких — не сохраненных временем и почти забытых — мы и писали . Очень интересно получилось.

Кхм… Теперь мы знаем все о геморрое, полипах и проблемах со стулом — у наших читателей было огромное количество вопросов к проктологу в рамках проекта «Не стыдно спросить». И он на все ответил .

ЧТО ЕЩЕ СТОИТ ПОСМОТРЕТЬ И ПОЧИТАТЬ

Белорусскую школу не критикует только ленивый. Под раздачу попадает все: «поборы», «обязаловка», «случайные» педагоги, учебники-загадки, раскусить которые не по силам и взрослому. Общественность требует повысить уровень образования — министерство меняет правила оформления тетрадей. Разбираемся, можно ли оградить детей от школы с помощью хоумскулинга. И вот вам для анонса самая смешная и правдивая цитата из текста: «Школа — это место, где говорить «нет» наркотикам учат люди, неспособные сказать «нет» подписке на «Юный спасатель».

В столице прошел большой зимний праздник «Минская лыжня» — с чиновниками и народом. Лыжня — 2017 собрала около двух тысяч участников. «Здесь не только спортсмены, здесь любители, представители власти, всех министерств и ведомств, а сколько людей записались сами! Никто же не пришел сюда по разнарядке!» — уверил нас вице-премьер Василий Жарко.

И вот еще немного о ЗОЖе — прочтите о том, как белорусы осваивают зимнее плавание , которое признали спортом. SPORT.TUT.BY рассказывает об астматике Алексее Селезневе и бывшем пловце Дмитрии Кошеле: первый поправил здоровье и даже выступил на первенстве планеты, а второй побеждал на этапах Кубка мира в спорте для моржей.

Последний раз «Народны альбом» звучал на сцене в Минске 10 лет назад. А потом на много лет многие музыканты, в частности, Лявон Вольский и Змитер Войтюшкевич, оказались в так называемом черном списке. Но всеобщая либерализация позволила отметить двадцатилетие «Народного альбома» на домашней сцене в Prime Hall. Всего концертный зал смог вместить около двух тысяч человек. И все билеты были проданы. Как это было — в нашем репортаже .





Поговорили с главой Microsoft в Беларуси. Обсуждали многое : и как ему, россиянину, живется в Минске, и какими гаджетами пользуется сам, и пиратство, которое в Беларуси, как оказалось, цвете буйным цветом. «Для меня есть три характеристики пиратства — это незаконно, небезопасно и нечестно… Бесплатный сыр бывает только в мышеловке. Делали исследование: в поисковой строке ввели „скачать Windows бесплатно“ — берем первые 24 выдачи, 22 из них — софт с модификациями. В таких модификациях и программы, которые воруют персональные данные, номера пластиковых карт, пароли соцсетей, получают доступ к личной переписке. Все это может стать достоянием широкой общественности», — предупреждает Антон Мякишев.

Все новости пятницы, 24 февраля

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Все новости воскресенья, 26 февраля

Белорусы огненно проводили зиму , а мы попробовали вспомнить не только прошлогодний снег, но и прошловековой . Результаты удивили. Ну, а вы снимайте шубы и пуховики — в Беларусь возвращается тепло . Завтра в некоторых районах страны до +12°С — не верится! Можно даже в Египет за солнышком не лететь ( туда, кстати, виза дорожает в 2,5 раза ). Хорошей недели!

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