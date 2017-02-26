﻿ Март принесет тепло и дожди. Погода в Витебске на неделю. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Март принесет тепло и дожди. Погода в Витебске на неделю

27.02.2017 07:54 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

На этой неделе нас ожидает мартовская оттепель: будет до +10°С. Но, выходя на улицу, не забывайте зонтик, предупреждает Республиканский гидрометеоцентр.


В понедельник, 27 февраля, пасмурно, днем — до +4°С.

Во вторник ветер порывами до 14 м/с, без осадков. Последний день зимы будет теплым: до +9°С.

В среду, 1 марта, пасмурно, ветрено. Возможен дождь. В ночные часы до +7°С, днем — до +10°С.

В четверг ветер утихнет, переменная облачность без осадков. Температура воздуха в течение суток +3 +7°С.

В пятницу, 3 марта, снова поднимется ветер порывами до 21 м/с. Ожидается, что на весь день зарядит дождь. Ночью термометр покажет +2 +4°С, днем от +4 до +6°С.

Погода в Витебске и области.

Pogoda.tut.by — сервис с адаптивным дизайном. Узнавайте прогноз погоды во всех регионах Беларуси на любом устройстве!

 
Теги: Витебск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На этой неделе нас ожидает мартовская оттепель: будет до +10°С, но, выходя на улицу, не забывайте зонтик.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Протесты в регионах, правда Шуневича, "Оскар" и Nokia 3310 - все важное за выходные
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика