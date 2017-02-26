На этой неделе нас ожидает мартовская оттепель: будет до +10°С. Но, выходя на улицу, не забывайте зонтик, предупреждает Республиканский гидрометеоцентр.





В понедельник, 27 февраля, пасмурно, днем — до +4°С.

Во вторник ветер порывами до 14 м/с, без осадков. Последний день зимы будет теплым: до +9°С.

В среду, 1 марта, пасмурно, ветрено. Возможен дождь. В ночные часы до +7°С, днем — до +10°С.

В четверг ветер утихнет, переменная облачность без осадков. Температура воздуха в течение суток +3 +7°С.

В пятницу, 3 марта, снова поднимется ветер порывами до 21 м/с. Ожидается, что на весь день зарядит дождь. Ночью термометр покажет +2 +4°С, днем от +4 до +6°С.

Погода в Витебске и области.

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