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Март принесет тепло и дожди. Погода в Витебске на неделю
27.02.2017 07:54 — Новости Общества | Tut.by
На этой неделе нас ожидает мартовская оттепель: будет до +10°С. Но, выходя на улицу, не забывайте зонтик,
В понедельник, 27 февраля, пасмурно, днем — до +4°С.
Во вторник ветер порывами до 14 м/с, без осадков. Последний день зимы будет теплым: до +9°С.
В среду, 1 марта, пасмурно, ветрено. Возможен дождь. В ночные часы до +7°С, днем — до +10°С.
В четверг ветер утихнет, переменная облачность без осадков. Температура воздуха в течение суток +3 +7°С.
В пятницу, 3 марта, снова поднимется ветер порывами до 21 м/с. Ожидается, что на весь день зарядит дождь. Ночью термометр покажет +2 +4°С, днем от +4 до +6°С.
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На этой неделе нас ожидает мартовская оттепель: будет до +10°С, но, выходя на улицу, не забывайте зонтик.
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