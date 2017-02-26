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Солнце, птицы и ручьи. Погода в Гомеле на неделе
27.02.2017 08:56 — Новости Общества | Tut.by
На этой неделе зима заканчивается. И, похоже, не только в календаре, но и за окном. Впереди — все, как у классиков: снег тает, ручьи бегут, птицы поют.
Уже сегодня температура воздуха начнет повышаться. Во вторник выглянет солнце и градусник покажет плюс девять.
В первый день весны на пару градусов холоднее и пасмурно.
В среду характер погоды не изменится.
В четверг и пятницу возможен небольшой дождь.
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На этой неделе зима заканчивается. И, похоже, что не только в календаре, но и за окном. Впереди - все, как у классиков: снег тает, ручьи бегут, птицы поют.
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