﻿ Солнце, птицы и ручьи. Погода в Гомеле на неделе. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Солнце, птицы и ручьи. Погода в Гомеле на неделе

27.02.2017 08:56 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

На этой неделе зима заканчивается. И, похоже, не только в календаре, но и за окном. Впереди — все, как у классиков: снег тает, ручьи бегут, птицы поют.


Уже сегодня температура воздуха начнет повышаться. Во вторник выглянет солнце и градусник покажет плюс девять.

В первый день весны на пару градусов холоднее и пасмурно.

В среду характер погоды не изменится.

В четверг и пятницу возможен небольшой дождь.

Погода в Гомеле и области

 
Теги: Гомель
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На этой неделе зима заканчивается. И, похоже, что не только в календаре, но и за окном. Впереди - все, как у классиков: снег тает, ручьи бегут, птицы поют.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Март принесет тепло и дожди. Погода в Витебске на неделю
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика