На этой неделе зима заканчивается. И, похоже, не только в календаре, но и за окном. Впереди — все, как у классиков: снег тает, ручьи бегут, птицы поют.





Уже сегодня температура воздуха начнет повышаться. Во вторник выглянет солнце и градусник покажет плюс девять.

В первый день весны на пару градусов холоднее и пасмурно.

В среду характер погоды не изменится.

В четверг и пятницу возможен небольшой дождь.

Погода в Гомеле и области