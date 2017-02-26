МИНСК, 27 фев — Sputnik. Судебные прения по делу о кровавой резне в ТЦ "Новая Европа" пройдут в понедельник в Минском городском суде, сообщили Sputnik в суде.

Суд над 18-летним минчанином Казакевичем начался 20 февраля, обвиняемый признал свою вину, но раскаялся, ему за убийство с особой жестокостью и приготовление к убийству, покушение на убийство двух и более человек грозит до 15 лет лишения свободы. Такой предельный срок наказания ему может быть назначен в связи с тем, что ему не было 18 лет, когда он устроил кровавую резню в ТЦ.



© Sputnik / Анна Нефедова Отец Казакевича обрадовался тяге сына к труду после вопроса о бензопиле

"Прения сторон по уголовному делу в отношении Казакевича начнутся в 14:00", — сообщили Sputnik в понедельник в суде.

В суде были допрошены потерпевшие, которые заявили гражданские иски на возмещение морального вреда на общую сумму более 450 тысяч белорусских рублей. Также были допрошены около 20 свидетелей, в числе которых эксперты, психиатры, сотрудники ТЦ, а также родители обвиняемого.

Разбирательство по данному уголовному делу шло в открытом судебном заседании, обвиняемый признан вменяемым. Но двух свидетелей — психолога из детского клинического психдиспансера, где наблюдался Казакевич, и эксперта криминалиста, который делал заключение в его вменяемости, допрашивали по ходатайству прокурора в за закрытыми дверями.

Трагедия произошла 8 октября 2016 года — минчанин Владислав Казакевич, отчисленный с 1 курса МИТСО, войдя в ТЦ с бензопилой и топором напал на продавщиц, одна женщин погибла на месте. Вторая получила тяжелые рубленые травмы верхней части туловища.

Казакевичу предъявлены обвинения по ч. 1 ст. 13 и ч. 2 ст. 139 (приготовление к убийству двух и более лиц), ч. 1 ст. 14 и ч. 2 ст. 139 (покушение на убийство двух и более лиц), ч. 2 ст. 139 (убийство, совершенное с особой жестокостью из хулиганских побуждений), ч. 1 ст. 339 (хулиганство) Уголовного кодекса Беларуси.