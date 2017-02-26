﻿ Футбольный агент Исаев поддержал витебский митинг против декрета №3. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Футбольный агент Исаев поддержал витебский митинг против декрета №3

27.02.2017 09:16 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 27 фев — Sputnik. Белорусский футбольный агент Валерий Исаев поддержал несанкционированную акцию против так называемого "декрета о тунеядцах", которая прошла в Витебске.

В минувшее воскресенье в нескольких городах республики прошли несанкционированные митинги против президентского декрета №3. Одним из самых массовых стал "марш рассерженных белорусов" в Витебске.

"Ну во. Поддержал!" — написал Исаев на своей странице в Facebook.

Агент также проиллюстрировал пост сделанными на фоне митингующих селфи. 

Исаев, согласно информации, размещенной на сайте Ассоциации "Белорусская федерация футбола", является индивидуальным предпринимателем. 

Кроме акции протеста в Витебске аналогичные митинги прошли также в Барановичах, Бресте и Бобруйске. Собравшиеся требовали от властей отмены декрета №3. "Нетунеядцы" договорились собраться в конце марта в Минске. 

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
Ссылка на источник 24
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Витебский "марш рассерженных белорусов" стал одной из самых многочисленных несанкционированных акций против декрета №3, который прошли в Беларуси в прошлые...

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Солнце, птицы и ручьи. Погода в Гомеле на неделе
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика