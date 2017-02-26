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Футбольный агент Исаев поддержал витебский митинг против декрета №3
27.02.2017 09:16 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 27 фев — Sputnik. Белорусский футбольный агент Валерий Исаев поддержал несанкционированную акцию против так называемого "декрета о тунеядцах", которая прошла в Витебске.
В минувшее воскресенье в нескольких городах республики прошли несанкционированные митинги против президентского декрета №3.
"Ну во. Поддержал!" — написал Исаев на своей странице в
Агент также проиллюстрировал пост сделанными на фоне митингующих селфи.
Исаев, согласно информации,
Кроме акции протеста в Витебске аналогичные митинги прошли также в Барановичах, Бресте и Бобруйске. Собравшиеся требовали от властей отмены декрета №3. "Нетунеядцы" договорились собраться в конце марта в Минске.
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