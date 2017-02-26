МИНСК, 27 фев — Sputnik. Белорусский футбольный агент Валерий Исаев поддержал несанкционированную акцию против так называемого "декрета о тунеядцах", которая прошла в Витебске.

В минувшее воскресенье в нескольких городах республики прошли несанкционированные митинги против президентского декрета №3. Одним из самых массовых стал "марш рассерженных белорусов" в Витебске .

"Ну во. Поддержал!" — написал Исаев на своей странице в Facebook .

Агент также проиллюстрировал пост сделанными на фоне митингующих селфи.

Исаев, согласно информации, размещенной на сайте Ассоциации "Белорусская федерация футбола" , является индивидуальным предпринимателем.

Кроме акции протеста в Витебске аналогичные митинги прошли также в Барановичах, Бресте и Бобруйске. Собравшиеся требовали от властей отмены декрета №3. "Нетунеядцы" договорились собраться в конце марта в Минске.