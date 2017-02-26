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Декрет о тунеядстве: чиновники проводят онлайн-конференцию, народ собирается на митинги

27.02.2017 09:47 — Новости Общества | Tut.by  
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Тема декрета «О предупреждении социального иждивенчества» продолжает волновать жителей региона. Чиновники практически каждый день принимают граждан с вопросами по Декрету № 3, продолжаются и протесты.


Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

28 февраля с 11.00 по 14.00 чиновники проведут онлайн-конференцию о практике применения норм декрета о тунеядстве, сообщает сайт облисполкома. Вопросы можно будет задать в разделе «Онлайн-конференция», который будет доступен в момент проведения мероприятия. Ответы будут публиковаться после 11.00 по мере готовности, обещают организаторы.

Отвечать на вопросы будут зампред Могоблисполкома Андрей Кунцевич, начальник управления налогообложения физлиц областной инспекции Министерства по налогам и сборам Игорь Герасимов и председатель комитета по труду, занятости и социальной защите облисполкома Светлана Тарасенко.

Первый прием и телефонную линию по вопросам декрета в Могилеве провел помощник президента Геннадий Лавренков. В это же время в Бобруйске на вопросы горожан отвечал замглавы Администрации президента Николай Снопков. Чиновники различного уровня проводили в исполкомах подобные встречи 18, с 22 по 24 февраля.


Фото: Александр Чугуев, TUT.BY

Несмотя на усилия чиновников, остроту вопроса снять не удается. Сначала на стихийный мирный митинг вышли могилевчане, затем — бобруйчане. Более того, жители Бобруйска намерены собраться также 12 марта, Могилева — 15 марта.

 
Теги: Могилев
 
 
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