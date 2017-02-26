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Декрет о тунеядстве: чиновники проводят онлайн-конференцию, народ собирается на митинги
27.02.2017 09:47 — Новости Общества | Tut.by
Тема декрета «О предупреждении социального иждивенчества» продолжает волновать жителей региона. Чиновники практически каждый день принимают граждан с вопросами по Декрету № 3, продолжаются и протесты.
28 февраля с 11.00 по 14.00 чиновники проведут онлайн-конференцию о практике применения норм декрета о тунеядстве, сообщает
Отвечать на вопросы будут зампред Могоблисполкома Андрей Кунцевич, начальник управления налогообложения физлиц областной инспекции Министерства по налогам и сборам Игорь Герасимов и председатель комитета по труду, занятости и социальной защите облисполкома Светлана Тарасенко.
Первый прием и телефонную линию по вопросам декрета в Могилеве
Несмотя на усилия чиновников, остроту вопроса снять не удается. Сначала на стихийный мирный митинг
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Несмотря на усилия властей, снять напряжение в обществе не удается.
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