Тема декрета «О предупреждении социального иждивенчества» продолжает волновать жителей региона. Чиновники практически каждый день принимают граждан с вопросами по Декрету № 3, продолжаются и протесты.



Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

28 февраля с 11.00 по 14.00 чиновники проведут онлайн-конференцию о практике применения норм декрета о тунеядстве, сообщает сайт облисполкома . Вопросы можно будет задать в разделе «Онлайн-конференция», который будет доступен в момент проведения мероприятия. Ответы будут публиковаться после 11.00 по мере готовности, обещают организаторы.

Отвечать на вопросы будут зампред Могоблисполкома Андрей Кунцевич, начальник управления налогообложения физлиц областной инспекции Министерства по налогам и сборам Игорь Герасимов и председатель комитета по труду, занятости и социальной защите облисполкома Светлана Тарасенко.

Первый прием и телефонную линию по вопросам декрета в Могилеве провел помощник президента Геннадий Лавренков. В это же время в Бобруйске на вопросы горожан отвечал замглавы Администрации президента Николай Снопков. Чиновники различного уровня проводили в исполкомах подобные встречи 18, с 22 по 24 февраля.



Фото: Александр Чугуев, TUT.BY

Несмотя на усилия чиновников, остроту вопроса снять не удается. Сначала на стихийный мирный митинг вышли могилевчане , затем — бобруйчане . Более того, жители Бобруйска намерены собраться также 12 марта, Могилева — 15 марта.