МИНСК, 27 фев — Sputnik. Драматический фильм "Лунный свет" получил награду как "лучший фильм" в ходе награждения премии "Оскар", а также две другие награды — за лучший адаптированный сценарий и мужскую роль второго плана.

Очередная церемония награждения премией "Оскар" состоялась в ночь с воскресенья на понедельник по белорусскому времени в Лос-Анджелесе. Больше всего наград в этом году взял мюзикл "Ла-ла Ленд" (6 статуэток), однако главный приз получила драма "Лунный свет". Sputnik рассказывает о сюжете, достоинствах и недостатках фильма.

Сюжет, актеры и режиссер "Лунного света"

Картина рассказывает об истории взросления чернокожего мальчика из американского гетто. Главный герой не только ищет свое место под солнцем, но и проходит через осознание собственной гомосексуальности.

"Лунный свет" разделен на три главы — о детстве, отрочестве и взрослой жизни персонажа. Каждая из частей имеет свой завершенный микро-сюжет — с завязкой, кульминацией и прочими необходимыми атрибутами.

Что примечательно, главная роль в фильме — вовсе не у тех, кто исполняет центрального персонажа, а у тех, кто задействован в образе его взрослого друга-наркоторговца (Махершала Али) и матери (Наоми Харрис). Но все равно Али получил награду как лучший актер второго плана. До этого он был известен по сериалу "Карточный домик".

Режиссером и сценаристом "Лунного света" выступил Барри Дженкинс — ему всего 38 лет, и в "копилке" у него значительных наград раньше не было. В списке работ Дженкинса — несколько незамеченных фильмов и сериалов, однако после "Оскара" его карьера явно пойдет в гору.

"Лунный свет": отзывы и за что дали "Оскар"

Если помните, в прошлом году киноакадемиков обвинили в расизме — слишком мало было фильмов-номинантов с чернокожими актерами или режиссерами. А уже в этом году лучшим фильмом становится фильм с исключительно темнокожими актерами, режиссером и проблематикой "из гетто". Интересное совпадение, не правда ли?

С другой стороны, "Лунный свет" получил у зрителей и критиков преимущественно положительные отзывы — лента не привлекла большого внимания публики, но фильм и не должен был быть массовым. Камерная социальная драма — далеко не "50 оттенков серого", и на тысячи распроданных билетов в кинотеатрах никто не рассчитывал.

Важно и отличие "Лунного света" от "Ла-ла Ленда" — мюзикл оказался для киноакадемиков слишком легким и, пусть это странно звучит, музыкальным. И между музыкальной драмой о мечтателях из Голливуда жюри "Оскара" выбрало социальную — о мечтателе из глубинки США.

"Лунный свет" идет только в нескольких минских кинотеатрах: посмотреть его можно в Falcon Club или залах Silver Screen.