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Движение по участку улицы Стариновской закрывается с 28 февраля

27.02.2017 09:58 — Новости Общества | Tut.by  
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Участок ул. Стариновской от улицы Почтовой до улицы Скорины закрывается для движения всех видов транспорта не с 4 марта, как сообщалось ранее, а с 28 февраля. Об этом сообщает ГУ «Столичный транспорт и связь».

Участок улицы Стариновской закрывается пдля всех видов траснспорта по причине проведения дорожных работ, завершить которые планируется в мае.

В связи с этим движение автобусов маршрутов № 31, 306 со стороны пр. Независимости организуется по ул. Стариновской, Почтовой, Героев 120-й дивизии, Основателей в прямом направлении. По ул. Основателей, Героев 120-й дивизии, Пономарева, Водолажского, Почтовой, Стариновской в обратном направлении без выполнения промежуточных остановочных пунктов на изменяемом участке.

Автобусы маршрута № 86 со стороны ул. Никифорова будут ходить по ул. Стариновской, Почтовой, Героев 120-й дивизии, Основателей в прямом направлении. По ул. Основателей, Героев 120-й дивизии, Стариновской, Никифорова в обратном направлении с выполнением всех остановочных пунктов на изменяемом участке.

Автобусы маршрута № 155 со стороны ул. Никифорова будут курсировать по ул. Стариновской, Почтовой, Героев 120-й дивизии, Основателей, Славянской, Горбатова в прямом направлении; по ул. Горбатова, Славянской, Основателей, Героев 120-й дивизии, Стариновской, Никифорова в обратном направлении с выполнением всех остановочных пунктов на изменяемом участке. На маршруте будут сокращены интервалы движения в 2 раза.

Движение автобусов маршрутов № 172Э, 399 со стороны ст. м. «Уручье» организуется по пр. Независимости, местному проезду, ул. Героев 120-й дивизии, Основателей в прямом направлении; по ул. Основателей, Героев 120-й дивизии, Стариновской, пр. Независимости в обратном направлении без выполнения остановочных пунктов на изменяемом участке.

 
 
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Участок улицы Стариновской закрывается пдля всех видов траснспорта по причине проведения дорожных работ, завершить которые планируется в мае.

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