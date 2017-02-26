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То дождь, то солнце. Погода в Гродно на неделю
27.02.2017 10:22 — Новости Общества | Tut.by
Начало недели порадует жителей региона по-весеннему солнечной погодой. Синоптики прогнозируют плюсовую температуру и переменную облачность.
В понедельник, 27 февраля, в регионе ожидается +7 +9 °С. Переменная облачность. Ветер порывами до 5−7 м/с.
Во вторник ожидается до +10 °С. Будет солнечно.
В конце недели обещают дожди. 1 марта до +9 °С. В четверг и пятницу столбик термометра покажет +5 +7 °С.
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Начало недели порадует жителей региона по-весеннему солнечной погодой. Синоптики прогнозируют плюсовую температуру и переменную облачность.
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