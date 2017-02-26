Начало недели порадует жителей региона по-весеннему солнечной погодой. Синоптики прогнозируют плюсовую температуру и переменную облачность.



Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

В понедельник, 27 февраля, в регионе ожидается +7 +9 °С. Переменная облачность. Ветер порывами до 5−7 м/с.

Во вторник ожидается до +10 °С. Будет солнечно.

В конце недели обещают дожди. 1 марта до +9 °С. В четверг и пятницу столбик термометра покажет +5 +7 °С.