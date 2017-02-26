МИНСК, 27 фев — Sputnik. Легендарная советская гимнастка Ольга Корбут, выставившая на аукционе свои олимпийские награды, заработала 180 тысяч долларов, сообщается на сайте Heritage Auctions .



© Sputnik Дмитрий Донской Олимпийская чемпионка Ольга Корбут распродает свои награды на аукционе

В конце прошлой недели стало известно, что Корбут решила продать на аукционе Platinum Night ("Платиновая ночь") все свои медали, а также знаменитый синий гимнастический купальник, в котором она выступала в Лондоне в 1973 году. Всего коллекция бывшей спортсменки насчитывала 32 лота. Организаторы аукциона планировали выручить за вещи Корбут солидные деньги.

Однако из 32 предметов было продано лишь семь, среди которых командное золото Олимпиады-1972 в Мюнхене (66 тысяч долларов), золото в вольных упражнениях ОИ-72 (52,8 тысячи), серебро тех же Игр (24,6 тысячи). Также с молотка ушли медаль высшего достоинства в командных соревнованиях ОИ-1976 в Монреале (57,6 тысячи), серебро за упражнения на бревне (24,6 тысячи).

Кроме медалей были проданы гимнастический купальник (3 тысячи) и автограф на обложке журнала Sports Illustrated с ее изображением (49 долларов).

Таким образом, бывшая гимнастка выручила за продажу 230 тысяч долларов, однако с учетом премии аукционного дома она получит 183,3 тысячи.

Корбут, родившаяся в Беларуси, является четырехкратной олимпийской чемпионкой и двукратным серебряным призером Игр. Она первой выполнила уникальный гимнастический элемент, названный впоследствии "петлей Корбут".

С 1992 года она живет в США.