МИНСК, 27 фев — Sputnik. Белорусские адвокаты проведут 1 марта акцию по приему граждан для оказания им бесплатной юридической помощи по вопросам, связанным с реализацией декрета №3 "О предупреждении социального иждивенчества", сообщили Sputnik в Республиканской коллегии адвокатов.

Там отметили, что в настоящее время отработан четкий механизм для решения вопроса о неуплате сбора в соответствии с декретом №3 в отношении тех граждан, которые не должны платить или в силу сложившихся обстоятельств могут не платить данный налог. "Однако, к сожалению, на местах вопрос не всегда решается правильно и своевременно. Граждане в свою очередь чаще всего не знают, куда обратиться для защиты своих прав", — заметили в коллегии.

Там добавили, что поскольку по-прежнему возникает большое количество вопросов по реализации декрета №3, адвокаты Беларуси проведут акцию по даче консультаций, помогут в составлении заявлений об освобождении от уплаты сбора на финансирование госрасходов в связи с нахождением в трудной жизненной ситуации.