МИНСК, 27 фев — Sputnik. Несанкционированные уличные акции состоялись в минувшее воскресенье в четырех городах Беларуси, они были относительно немноголюдными, милиция не препятствовала гражданам.

Так, в Бобруйске, по некоторым данным, на несанкционированный митинг вышли около тысячи горожан, другие оценки говорят о том, что митингующих было не более 300 человек .

Уличные акции: как это было?

Как передавал корреспондент Sputnik, это были люди разного возраста: от молодежи до пенсионеров. Все они собрались на площади Ленина возле здания Бобруйского горисполкома и выражали свое возмущение нормами декрета, требуя его отмены. Многие из участников акции пришли с плакатами с надписью "Я — не тунеядец!". Большинство собравшихся пришли без флагов или плакатов, однако некоторые "рассерженные" взяли с собой атрибутику.

Также проходил сбор подписей против декрета. Митинг продлился около часа, сотрудники милиции в ход акции не вмешивались.

В Бресте несанкционированный митинг прошел во второй раз и в это воскресенье собрал вдвое больше людей.

Перед началом несанкционированного шествия к собравшимся вышел житель Березы Александр Кабанов. Он рассказал о своем опыте общения с местными властями и депутатами по поводу отмены декрета №3. Кроме того, Кабанов также предложил создать Брестский областной комитет по отмене декрета.

Далее колонна из почти 200 человек двинулась к зданию облисполкома. Под табличкой с названием учреждения участники акции наклеили лозунг "Баста" и проследовали через площадь по улице Пушкинской. Не нарушая правила дорожного движения, марш свернул на пешеходную улицу Советская и остановился у кинотеатра "Беларусь", где и завершился. На протяжении всего маршрута участники хлопали, кричали "Нет декрету №3", "Женщины Беларуси — не тунеядки" и другие лозунги.



© Sputnik/ Юлия Балакирева Акция протеста против декрета №3 в Бобруйске

В конце акции "рассерженные белорусы" договорились собраться уже в конце марта в Минске.

Несанкционированный митинг против так называемого "декрета о тунеядцах" состоялся в воскресенье и в Витебске, сообщает корреспондент Sputnik.

Поддержать акцию, по разным оценкам, пришло более тысячи человек. Недалеко от протестующих городские власти организовали празднование Масленицы.

Милиция в ход акции не вмешивалась. Через час после начала люди двинулись маршем в сторону площади Свободы и далее к городской Ратуше. Протестующие шли по тротуарам, не нарушая правил дорожного движения. Многие проезжающие водители сигналили в знак поддержки. Колонна растянулась на несколько кварталов. Среди протестующих были не только жители города, но и приезжие, и не только "тунеядцы", но и люди, имеющие работу.

Марш финишировал на площади Ленина, где продолжился выступлением активистов. Митингующие решили собраться в следующий раз в конце марта.

В Барановичах на аналогичную акцию собралось около 300 человек. Участников местной акции протеста приехал поддержать председатель Объединенной гражданской партии Анатолий Лебедько. Он сообщил, что люди, в том числе молодежь, активно выступали на митинге, выражали свое несогласие с экономической политикой властей. "Видно, что это новые люди, которые раньше вряд ли участвовали в акциях протеста", — сказал он.

Празднование Масленицы и приемы в исполкомах

Примечательно, что в воскресенье во всех населенных пунктах Беларуси проходили и народные гуляния по случаю Масленицы.

В этот же день в городских и районных администрациях чиновники продолжали прием граждан по вопросам применения к ним декрета №3.

В эти дни в Беларуси также продолжались выездные приемы граждан представителями Администрации президента Беларуси, работали горячие телефонные линии и службы "одного окна", куда белорусы могли обратиться со всеми вопросами по поводу декрета или подать документы, подтверждающие, что они находятся в трудной жизненной ситуации и должны быть освобождены от уплаты социального сбора.