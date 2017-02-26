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Белорусские адвокаты проведут консультации для «тунеядцев»

27.02.2017 10:54 — Новости Общества | БДГ  
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Белорусские адвокаты 1 марта проведут акцию, во время которой будут принимать граждан для оказания им бесплатной юридической помощи по вопросам, связанным с реализацией декрета №3 "О предупреждении социального иждивенчества".

Как рассказал председатель Республиканской коллегии адвокатов, член Совета Республики Виктор Чайчиц, сейчас отработан четкий механизм для решения вопроса по освобождению от уплаты сбора на финансирование госрасходов тех граждан, кто не должен его платить или из-за сложившихся обстоятельств может быть освобожден от уплаты, передает БелТА.

По словам сенатора, на местах вопрос не всегда решается правильно и своевременно.

Между тем в городах страны продолжаются массовые митинги, участники которых требуют не юридической консультации по декрету № 3, а его полной отмены. Так, 26 февраля такие митинги прошли в Барановичах, Бобруйске, Бресте и Витебске, участниками которых стали по разным оценкам от 3000 до 7000 человек. Наиболее многочисленным был митинг в Витебске, где участвовало до 2000 противников декрета.

Митингующие также требовали отставки президента Александра Лукашенко и местных властей, говорили об экономической несостоятельности властей, проблемах с трудоустройством, низкой зарплате. Среди лидеров оппозиции в акциях приняли участие председатель Объединенной гражданской партии Анатолий Лебедько (в Барановичах), сопредседатель оргкомитета по созданию партии "Белорусская христианская демократия" Виталий Рымашевский и активист профсоюза РЭП Андрей Стрижак (в Бобруйске), пишет БелаПАН.

О задержанных сообщается только в Витебске, где за участие в несанкционированной акции милиция составила протокол на местного лидера БХД Татьяну Северинец, сообщает Радио Свобода.

5 марта новый митинг против декрета № 3 запланирован в Бресте, 11-го – в Пинске, 12-го – в Бобруйске, 15-го – в Минске и Могилеве.

Напомним, 2 апреля 2015 года президент Александр Лукашенко подписал  декрет № 3 "О предупреждении социального иждивенчества". Жителей страны, которые не работали в течение 183 дней в году, обязали платить в казну сбор в 20 базовых величин.

По данным Министерства по налогам и сборам Беларуси на вечер 21 февраля сбор на финансирование госрасходов, также известный как налог на «тунеядцев», заплатили более 54 тысяч белорусов. А извещений по состоянию на 7 февраля было разослано около 470 тыс.

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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