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Контролеры в минских трамваях будут работать без фирменных жилетов

27.02.2017 10:54 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 27 фев — Sputnik. Контролеры на трамвайных маршрутах Минска смогут работать без униформы, сообщили Sputnik в понедельник на предприятии "Минсктранс".

Контролеры в минских трамваях будут работать без фирменных жилетов
© Sputnik / Виктор Толочко
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Столичные контролеры несколько лет носят темно-синие фирменные жилеты с удостоверениями на груди. До этого проверяющие и вовсе носили яркую форму со светоотражающими элементами, однако от нее отказались.

Ряд СМИ накануне сообщили о том, что с 1 марта контролеры на всех трамвайных маршрутах будут работать без униформы — только с удостоверениями. Как уточнил Sputnik начальник контрольно-ревизорской службы (КРС) "Минсктранса" Юрий Давидович, данный вопрос еще окончательно не решен.

"Это еще прорабатывается. Окончательное решение будет принято сегодня-завтра", — отметил чиновник.

Если данное предложение утвердят, "зайцам" в столичных трамваях будет практически невозможно узнавать контролеров. В случае удачного опыта контролеры будут работать без униформы и на всем столичном общественном транспорте.

С начала 2017 года за безбилетный проезд в минском транспорте пассажир будет наказан штрафом в размере 11 рублей 50 копеек. "Зайцу" кроме штрафа придется оплатить и стоимость проезда.

 
Теги: Минск
 
 
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При себе контролеры будут по-прежнему иметь удостоверения, однако внешне от других пассажиров их нельзя будет отличить.

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