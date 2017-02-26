Взяли так и сделали "Лунный свет", потому что не расисты они. А ЛА ЛА ЛЕНД КАК ЖЕ?

По мне так это гораздо лучше. ЛА ЛА ЛЕНД КРУЧЕ! #oscars

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Главные темы соцсетей: статуэтки и конфуз с "Ла-ла Лендом" Некоторые зрители злорадствуют из-за неудачи мюзикла в номинации "лучший фильм" - в нем также сначала был счастливый финал, который оказался неправдой.