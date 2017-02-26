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Главные темы соцсетей: статуэтки и конфуз с "Ла-ла Лендом"

27.02.2017 11:13 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 27 фев — Sputnik. Социальные сети продолжают бурно обсуждать фильмы и скандалы с прошедшей 89-ой церемонии награждения "Оскар".

Американская киноакадемия в ночь с воскресенья на понедельник по белорусскому времени раздала главные премии Голливуда — "Оскары". Социальные сети бурно обсуждают итоги церемонии — Sputnik собрал интересные мнения о конфузе с "лучшим фильмом", ленте "Ла-ла Ленд" и отсутствия награды для Натали Портман.

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