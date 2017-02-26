МИНСК, 27 фев — Sputnik. Министерство по налогам и сборам вынесло на общественное обсуждение проект указа президента "О проведении чековых игр".

Как отмечается в документе, размещенном на сайте МНС , проект указа разработан с тем, чтобы создать условия по предупреждению сокрытия выручки от продажи товаров и услуг, расчеты за которые осуществляются наличными или посредством банковских карточек.

"В чековых играх будут участвовать платежные документы, формируемые кассовым оборудованием, информация о которых поступила в систему контроля кассового оборудования (СККО)", — отметили в МНС.

Там вкратце обрисовали механизм такой игры.

Покупатель приобретает товар или услугу, в подтверждение покупки получает кассовый чек и регистрирует его в СККО, вводя через сайт буквенно-цифровой код или сканируя этот код через мобильное приложение. Затем все зарегистрированные в СККО чеки поступают в специально созданную автоматизированную информационную систему "ЧЕК". Выигравший чек будет определять компьютер. Предполагается, что выигравший чек можно будет определить и вручную, с возможностью присутствия участников чековой игры.

Организацию и проведение чековых игр будет осуществлять РУП "Информационно-издательский центр по налогам и сборам".

Оно же будет формировать и призовой фонд чековой игры, в размере "не более 20 процентов от поступившей в предшествующем месяце платы за информационное обслуживание пользователей системы контроля кассового оборудования, включая абонентскую плату".

По проекту указа, "Информационно-издательский центр по налогам и сборам" будет закладывать соответствующие расходы "при формировании тарифов на услуги информационного обслуживания пользователей системы контроля кассового оборудования, включая абонентскую плату".

Таким образом, бизнесу на проведение чековых игр придется нести расходы. Представители некоторых торговых сетей уже отмечают, что будут вынуждены компенсировать понесенные затраты за счет повышения стоимости своих товаров и услуг для конечного потребителя.

В то же время в указе отмечается, что доходы физлиц в виде выигрышей, полученных от участия в чековой игре, не будут облагаться подоходным налогом. Однако для того, чтобы не платить с этих доходов налоги, покупатель будет обязан хранить все чеки.