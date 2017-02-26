Минчанка Марина уже несколько месяцев пишет письма в разные инстанции с необычной просьбой — привлечь Александра к уголовной ответственности за то, что сорвал с нее цепочку, которую подарил перед свадьбой. Мужчина отвечает: это был не подарок, он дал драгоценность во временное пользование. Милиция согласилась с такой позицией, не усмотрев в действиях Александра состав преступления.



Фото используется в качестве иллюстрации, odessa-life.od.ua

— В моей жизни произошла настоящая Санта-Барбара. Теперь приходиться ходить по судам, искать правду, — рассказывает 38-летняя Марина (все имена в статье изменены — TUT.BY) и держит в руках внушительную папку с документами.

Марина — учительница начальных классов в гимназии. Ее экс-супруг — индивидуальный предприниматель. Пара расписалась в 2011 году, а через год родился сын Артем. С учетом того, что Александр инвалид III группы, семье выделили социальную трехкомнатную квартиру в Каменной Горке. Женщина эмоционально рассказывает, как плохо ей было в браке, как долго она терпела выпивку мужа, как мало он уделял семье внимания. Летом 2016 года Марина подала на развод, муж ответил встречным иском, указав, что причиной всему стала измена жены с его другом и компаньоном Михаилом. Кстати, именно он ходит с Мариной по судам, позже приехал с ней в редакцию, но называет себя «просто другом и неравнодушным человеком», который помогает женщине.

— Собрала вещи и ушла. А вот сына забрать не получилось… Муж силой его не отпускал (сейчас пара судится из-за ребенка — Прим. TUT.BY), — вспоминает Марина. — Начитавшись новостей, как расстаются бывшие, решила прийти за вещами в квартиру супруга с сестрой. Прихожу, звоню в дверь, открывает Александр и молча, не проронив ни слова, срывает с меня золотою цепочку, которую подарил перед свадьбой! А ведь в тот момент — он еще был моим законным мужем.

Цепочку готов вернуть только через суд

Учительница Марина тут же вызвала милицию, написала заявление с просьбой наказать супруга и возбудить в отношении него уголовное дело по ст. 206 УК «Грабеж». Сам мужчина не отрицает, что действительно сорвал драгоценность, но готов отдать… через суд! Чуть позже он изменил версию.

«Опрошенный Александр пояснил, что золотую цепочку не дарил, а отдал во временное пользование. Во время конфликта потребовал у заявительницы вернуть принадлежащую ему цепочку. Последняя отказала, после этого он сорвал данную цепочку с ее шеи. Украшение он не покупал, а выплавил ее и в настоящий момент каких-либо документов, подтверждающих это, не сохранилось. Было установлено, что имущество, которым со слов Марины завладел ее муж, было изготовлено по заказу в ювелирной мастерской и в последующем передано во временное пользование своей жене. Таким образом, в его действиях отсутствуют признаки состава какого-либо административного правонарушения», — говорится в постановлении о прекращении проверки дела об административном правонарушении.

В милиции посоветовали обратиться Марине в суд, так как это гражданско-правовые отношения. У мужа отсутствовал «корыстный мотив на хищение», а если женщина с этим не согласна, то имеет право обратиться в прокуратуру, что она и сделала. Прокуратура Фрунзенского района ответила: проверка проведена «всесторонне, полно и объективно, решение об отказе в возбуждении уголовного дела принято законно и обоснованно, оснований для его отмены не имеется».

— Понимаете, если бы он нормально сказал: «Марина, отдай цепочку», я бы сняла. Принципиально. Но он ее сорвал и должен быть наказан по закону. Из ответов милиции выходит, что все мужья не дарят драгоценности, а дают во временное пользование. Это же абсурд! — возмущается Марина.

«Муж может забрать колечки и шубы, а пижаму и носки — нет»

— Милиция поступила правильно, это чисто семейные разборки. В данной ситуации нужно обращаться в суд и заявлять о разделе имущества, которому подлежат и драгоценности, и шубы, и часы, — комментирует TUT.BY адвокат Наталья Ивашковец.

— Неужели муж имеет право претендовать на шубу, которую сам же подарил?

— Конечно. На шубу может, а на пижаму — нет, потому что это дешевая вещь. Если бы на подарок был бы заключен у нотариуса договор дарения, то никакого бы спора не возникло. Во избежании таких конфликтов лучше золотые украшения, соболиные шубы оформлять через нотариуса. Тогда в случае развода подарки достанутся женщине. А раз договора дарения нет, то это имущество, подлежащее разделу.

— Разве шуба не считается личной вещью?

— Это предмет роскоши. В законе не прописано, с какой суммы вещи относятся к этой категории, все очень субъективно.

— А что делить нельзя? Точнее, какой подарок никогда не заберут?

— Трусы, носки, платья. Но если супруг считает, что платье — это дорогостоящая вещь, то может включить в перечень раздела имущества. К примеру, сказать, что платье за тысячу долларов остаются жене, но тогда он хочет получить табуретки на эту сумму. Эта самая неприятная тема и для адвокатов, и для судей, когда люди начинают делить ложки и вилки. Однажды супруги, прожившие всю жизнь, решили разделить имущество, по решению суда женщине достался черенок от лопаты, мужчине — совок от лопаты без черенка, ей — эмалированный тазик, ему — ведро цинковое. Они потратили внушительную сумму на адвокатов, госпошлину, экспертов. Стоимость товароведческой экспертизы начинается от 200 рублей.

— В каких случаях ее назначают?

— К примеру, муж указывает, что шуба стоит пять тысяч долларов, а жена — две. В случае несогласия одной из сторон назначается товароведческая экспертиза, которая оценивает, сколько стоят вещи, и являются ли они товаром роскоши. И это может длиться бесконечно, если супруги не согласятся с выводами эксперта.