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С марта контролеры в минских трамваях будут работать без опознавательных жилетов

27.02.2017 11:40 — Новости Общества | Tut.by  
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С 1 марта контролеры в трамваях будут работать без форменных жилетов, сообщил агентству «Минск-Новости» начальник контрольно-ревизорской службы (КРС) государственного предприятия «Минсктранс» Юрий Давидович. Если эксперимент будет успешным, то такой опыт распространят и на троллейбусы.


Изображение носит иллюстративный характер. Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

По словам специалиста, осуществлять проверку на линии без такой экипировки в городском электрическом транспорте не запрещено.

Несколько лет назад минские контролеры стали носить вместо жилетов с яркими светоотражающими полосами менее приметные темно-синие. Тем не менее, многие «зайцы» и теперь без особого труда замечают проверяющих на остановках и спешат выскочить из транспортного средства. Теперь сотрудники КРС воспользуются опытом коллег из многих европейских стран, где контролеры не привлекают внимания специальной формой.

— Как пассажирам в этой ситуации обезопасить себя от мошенников, которые могут воспользоваться новшеством, чтобы получить с доверчивых безбилетников штраф себе в карман? — такой вопрос наверняка заинтересует многих.

— У контролеров в любом случае при себе будет удостоверение КРС, — пояснил Юрий Давидович. — Но у наших сотрудников в обязательном порядке имеются еще и бейджи, закрепленные поверх одежды, а также видеорегистраторы и устройства контролера, с помощью которых проверяется оплата проезда на БСК. Опробуем практику работы без форменных жилетов пока на трамвайных маршрутах. Проанализировав итоги, примем решение о контроле без жилетов в троллейбусах.

Начальник КРС отметил также, что к середине марта видеорегистраторами будут обеспечены все контролеры, проверяющие оплату проезда в общественном транспорте столицы и в пригороде.

 
Теги: Минск
 
 
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Если эксперимент будет успешным, то такой опыт перенесут и на троллейбусы.

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