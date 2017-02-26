МИНСК, 27 фев — Sputnik. Житель Минска умер за рулем собственного автомобиля, переставляя машину в другое место, сообщает управление ГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Несчастный случай произошел вечером 26 февраля. Жильцы дома по улице Матусевича сообщили в милицию, что водитель Kia, вероятно, находиться в состоянии алкогольного опьянения. Когда к месту вызова приехал экипаж ГАИ, возле иномарки работали медики.

Выяснилось, что 57-летнему водителю позвонили вечером с просьбой перегнать машину. Мужчина вышел, сел в авто и начал перепарковываться. В какой-то момент ему стало плохо, он потерял управление, повредил несколько рядом стоящих машин. Люди, находившиеся во дворе поняли, что водителю нездоровиться и вызвали врачей. Когда приехала бригада скорой помощи, мужчина был уже мертв.

Причина смерти устанавливается. В столичной Госавтоинспеции подчеркнули, что водитель был трезв. Его супруга рассказала, что на протяжение всего дня ее муж чувствовал недомогание.