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Белорусский прокат возглавил мультфильм "Зверопой"

27.02.2017 11:49 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 27 фев — Sputnik. Американский мультфильм "Зверопой" возглавил белорусский кинопрокат на минувшей неделе, сообщили Sputnik в столичном "Киновидеопрокате".

Белорусский прокат возглавил мультфильм "Зверопой"
© REUTERS Lucy Nicholson
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"Зверопой" — мультфильм студии Illumination Entertainment, выпускавшей анимации "Гадкий я" и "Миньоны". В центре сюжета новой работы студии — вокальный конкурс для животных и судьба гориллы Джонни, который хочет быть не гангстером, а артистом.

В столичных государственных кинотеатрах "Зверопой" на минувшей неделе собрал 94,3 тысячи рублей, его посетили 17,6 тысячи зрителей. На втором месте — российская комедия "Гуляй, Вася" с 28,2 тысячи рублей и 5,9 тысячи зрителей. Третью строчку занимает российская фантастика "Защитники" — у фильма преимущественно негативные отзывы, а сборы составили всего 26 тысяч рублей при 5,2 тысячи зрителей.

Четвертое место по сборам занимает эротическая драма "На пятьдесят оттенков темнее" (18,1 тысячи рублей), пятое — фантастика "Обитель зла: последняя глава" (15,1 тысячи рублей).

Российский кинопрокат минувшей недели возглавили "Защитники" — лента собрала почти 3,5 миллиона долларов. Второе место в РФ — у боевика "Великая стена" (3,3 миллиона долларов), а третье — "Гуляй, Вася!" (1,3 миллиона долларов).

Мировой прокат возглавил фильм "Обитель зла" (97 миллионов долларов), на втором месте — "На пятьдесят оттенков темнее" ($19,8 миллиона), на третьем — триллер "Сплит" ($17,3 миллиона).

 
Теги: Минск
 
 
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Еще одна премьера минувшей недели - фантастика "Защитники" - расположилась лишь на третьем месте по сборам.

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