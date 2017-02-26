На этой неделе атмосферные фронты и теплые воздушные массы, поступающие с юго-запада Европы, обусловят неустойчивую и очень теплую погоду. Осадки будут выпадать в основном в виде дождя, а температурный фон будет вполне соответствовать концу марта-началу апреля, так что встреча календарной зимы с весной будет теплой. Об этом TUT.BY рассказала заместитель начальника службы метеорологических прогнозов Республиканского центра по гидрометеорологии Светлана Рыбакова.



Фото: Ольга Комягина, TUT.BY

28 февраля, во вторник, погоду будет определять теплая влажная воздушная масса, будет преимущественно без осадков, лишь ночью и утром в северо-восточных районах республики пройдут небольшие осадки, в основном дождь. В ночные и утренние часы ожидается слабый туман, на отдельных участках дорог сохранится гололедица. Температура воздуха минимальная ночью −1…+4°С, максимальная днем +4…+10°С, по юго-западу страны воздух прогреется до +13°С.

1 марта, в среду, под влиянием атмосферных фронтов ночью в северо-восточных и юго-западных районах, днем на большей части территории Беларуси пройдут кратковременные дожди. Ночью и утром слабый туман, на отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха минимальная ночью +1…+7°С, максимальная днем +5…+12°С.

2 марта, в четверг, ночью в центральных и восточных районах, днем по западу и востоку страны пройдут кратковременные дожди. Температура воздуха минимальная ночью −1…+5°С, максимальная днем +3…+9°С.

3 марта, в пятницу, очередные атмосферные фронты вызовут на большей части территории Беларуси кратковременные осадки — мокрый снег, дождь. Также ожидаются слабые туман и гололед, ночью и утром на отдельных участках дорог гололедица. В отдельных районах порывистый ветер. Температура воздуха минимальная ночью -2.+4°С, максимальная днем +1…+8°С.

В выходные дни ожидается по весеннему теплая погода.

4 марта, в субботу, преимущественно по северу Беларуси небольшие кратковременные осадки — мокрый снег, дождь. Ночью и утром слабые туман и гололед, на отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха минимальная ночью −3…+3°С, максимальная днем +4…+10°С, по юго-западу до +12°С.

5 марта, в воскресенье, преимущественно без осадков, лишь в западных районах страны возможен кратковременный дождь. Ночью и утром слабый туман. Температура воздуха минимальная ночью 0, +5°С, максимальная днем +5 +11°С, по юго-западу до +14°С.

Внимание ! В В настоящее время происходит постепенное вскрытие рек, наиболее интенсивное на реках южной части страны. На большинстве рек республики все еще сохраняется ледостав, но в ледяном покрове увеличились полыньи и закраины, отмечается вода на льду, на водоемах пока наблюдается сплошной ледяной покров. Выходить на лед опасно, так как структура льда меняется, местами лед потемнел, отмечается вода на льду.

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