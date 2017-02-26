С начала акции (27 февраля 2017 года, в 00.01) продано уже около 10 тысяч мест по акции, сообщили TUT.BY в авиакомпании. Всего в систему продажи билетов выложено 27 тысяч мест по промо-тарифу.
Самые популярные направления: Прага, Тбилиси, Амстердам, Париж, Стамбул. Также хорошо разбирают билеты в Сочи, Барселону, Лондон.
— По самым востребованным направлениям на каждый рейс мы выкладывали до 25 мест по акционной стоимости. Их раскупили за ночь, поэтому добавляем еще акционные билеты по популярным рейсам, — рассказывают в «Белавиа».
Во сколько обойдется перелет туда-обратно
Минск-Сочи-Минск — от 81 EUR
Минск-Амстердам-Минск — от 118 EUR
Минск-Алматы-Минск — от 103 EUR
Минск-Ашхабад-Минск — от 122 EUR
Минск-Баку-Минск — от 145 EUR
Минск-Барселона-Минск — от 117 EUR
Минск-Белград-Минск — от 113 EUR
Минск-Берлин-Минск — от 115 EUR
Минск-Будапешт-Минск — от 120 EUR
Минск-Батуми-Минск — от 99 EUR
Минск-Брюссель-Минск — от 115 EUR
Минск-Франкфурт-Минск — от 139 EUR
Минск-Женева-Минск — от 119 EUR
Минск-Ганновер-Минск — от 121 EUR
Минск-Хельсинки-Минск — от 105 EUR
Минск-Харьков-Минск — от 101 EUR
Минск-Стамбул-Минск — от 109 EUR
Минск-Калининград-Минск — от 61 EUR
Минск-Краснодар-Минск — от 81 EUR
Минск-Ларнака-Минск — от 119 EUR
Минск-Лондон-Минск — от 125 EUR
Минск-Львов-Минск — от 97 EUR
Минск-Милан-Минск — от 123 EUR
Минск-Ницца-Минск — от 129 EUR
Минск-Одесса-Минск — от 103 EUR
Минск-Париж-Минск — от 148 EUR
Минск-Прага-Минск — от 113 EUR
Минск-Рига-Минск — от 91 EUR
Минск-Рим-Минск — от 137 EUR
Минск-Стокгольм-Минск — от 107 EUR
Минск-Тбилиси-Минск — от 111 EUR
Минск-Тегеран-Минск — от 103 EUR
Минск-Астана-Минск — от 101 EUR
Минск-Вильнюс-Минск — от 62 EUR
Минск-Варшава-Минск — от 90 EUR
Сочи-Минск- Сочи — от 81 EUR
Амстердам-Минск-Амстердам — от 118 EUR
Алматы-Минск-Алматы — от 110 USD
Ашхабад-Минск-Ашхабад — от 130 USD
Баку-Минск-Баку — от 145 EUR
Барселона-Минск-Барселона — от 117 EUR
Белград-Будапешт-Белград от 117 EUR
Белград-Минск-Белград от 113 EUR
Берлин-Минск-Берлин — от 114 EUR
Будапешт-Белград-Будапешт — от 127 USD
Будапешт-Минск-Будапешт — от 130 USD
Батуми-Минск-Батуми — от 99 EUR
Брюссель-Минск-Брюссель — от 95 EUR
Франкфурт-Минск-Франкфурт — от 139 EUR
Женева-Минск-Женева — от 129 USD
Ганновер-Минск-Ганновер — от 121 EUR
Хельсинки-Минск-Хельсинки — от 105 EUR
Харьков-Минск-Харьков — от 107 USD
Стамбул-Минск-Стамбул — от 116 USD
Калининград-Минск-Калининград — от 61 EUR
Краснодар-Минск-Краснодар — от 81 EUR
Ларнака-Минск-Ларнака — от 119 EUR
Лондон-Минск-Лондон — от 134 USD
Львов-Минск-Львов — от 104 USD
Милан-Минск-Милан — от 123 EUR
Ницца-Минск-Ницца — от 129 EUR
Одесса-Минск-Одесса — от 109 USD
Париж-Минск-Париж — от 148 USD
Прага-Минск-Прага — от 119 USD
Рига-Минск-Рига — от 91 EUR
Рим-Минск-Рим — от 137 EUR
Стокгольм-Минск-Стокгольм — от 114 USD
Тбилиси-Минск-Тбилиси — от 111 EUR
Тегеран-Минск-Тегеран — от 103 EUR
Астана-Минск-Астана — от 108 USD
Вильнюс-Минск-Вильнюс — от 67 EUR
Варшава-Минск-Варшава — от 101 USD
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