﻿ Дешевые билеты "Белавиа" на популярные рейсы раскупили за ночь. Компания добавляет места по акции. 21.by
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Дешевые билеты "Белавиа" на популярные рейсы раскупили за ночь. Компания добавляет места по акции

27.02.2017 11:53 — Новости Общества | Tut.by  
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В полночь стартовала акция «Белавиа». 27 и 28 февраля авиакомпания продает билеты по специальным ценам. За перелет туда и обратно — 50 евро, плюс таксы и сборы. Уже продано около 10 тысяч мест по акционной стоимости.


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

С начала акции (27 февраля 2017 года, в 00.01) продано уже около 10 тысяч мест по акции, сообщили TUT.BY в авиакомпании. Всего в систему продажи билетов выложено 27 тысяч мест по промо-тарифу.

Самые популярные направления: Прага, Тбилиси, Амстердам, Париж, Стамбул. Также хорошо разбирают билеты в Сочи, Барселону, Лондон.

— По самым востребованным направлениям на каждый рейс мы выкладывали до 25 мест по акционной стоимости. Их раскупили за ночь, поэтому добавляем еще акционные билеты по популярным рейсам, — рассказывают в «Белавиа».

Во сколько обойдется перелет туда-обратно

Минск-Сочи-Минск — от 81 EUR

Минск-Амстердам-Минск — от 118 EUR

Минск-Алматы-Минск — от 103 EUR

Минск-Ашхабад-Минск — от 122 EUR

Минск-Баку-Минск — от 145 EUR

Минск-Барселона-Минск — от 117 EUR

Минск-Белград-Минск — от 113 EUR

Минск-Берлин-Минск — от 115 EUR

Минск-Будапешт-Минск — от 120 EUR

Минск-Батуми-Минск — от 99 EUR

Минск-Брюссель-Минск — от 115 EUR

Минск-Франкфурт-Минск — от 139 EUR

Минск-Женева-Минск — от 119 EUR

Минск-Ганновер-Минск — от 121 EUR

Минск-Хельсинки-Минск — от 105 EUR

Минск-Харьков-Минск — от 101 EUR

Минск-Стамбул-Минск — от 109 EUR

Минск-Калининград-Минск — от 61 EUR

Минск-Краснодар-Минск — от 81 EUR

Минск-Ларнака-Минск — от 119 EUR

Минск-Лондон-Минск — от 125 EUR

Минск-Львов-Минск — от 97 EUR

Минск-Милан-Минск — от 123 EUR

Минск-Ницца-Минск — от 129 EUR

Минск-Одесса-Минск — от 103 EUR

Минск-Париж-Минск — от 148 EUR

Минск-Прага-Минск — от 113 EUR

Минск-Рига-Минск — от 91 EUR

Минск-Рим-Минск — от 137 EUR

Минск-Стокгольм-Минск — от 107 EUR

Минск-Тбилиси-Минск — от 111 EUR

Минск-Тегеран-Минск — от 103 EUR

Минск-Астана-Минск — от 101 EUR

Минск-Вильнюс-Минск — от 62 EUR

Минск-Варшава-Минск — от 90 EUR

Сочи-Минск- Сочи — от 81 EUR

Амстердам-Минск-Амстердам — от 118 EUR

Алматы-Минск-Алматы — от 110 USD

Ашхабад-Минск-Ашхабад — от 130 USD

Баку-Минск-Баку — от 145 EUR

Барселона-Минск-Барселона — от 117 EUR

Белград-Будапешт-Белград от 117 EUR

Белград-Минск-Белград от 113 EUR

Берлин-Минск-Берлин — от 114 EUR

Будапешт-Белград-Будапешт — от 127 USD

Будапешт-Минск-Будапешт — от 130 USD

Батуми-Минск-Батуми — от 99 EUR

Брюссель-Минск-Брюссель — от 95 EUR

Франкфурт-Минск-Франкфурт — от 139 EUR

Женева-Минск-Женева — от 129 USD

Ганновер-Минск-Ганновер — от 121 EUR

Хельсинки-Минск-Хельсинки — от 105 EUR

Харьков-Минск-Харьков — от 107 USD

Стамбул-Минск-Стамбул — от 116 USD

Калининград-Минск-Калининград — от 61 EUR

Краснодар-Минск-Краснодар — от 81 EUR

Ларнака-Минск-Ларнака — от 119 EUR

Лондон-Минск-Лондон — от 134 USD

Львов-Минск-Львов — от 104 USD

Милан-Минск-Милан — от 123 EUR

Ницца-Минск-Ницца — от 129 EUR

Одесса-Минск-Одесса — от 109 USD

Париж-Минск-Париж — от 148 USD

Прага-Минск-Прага — от 119 USD

Рига-Минск-Рига — от 91 EUR

Рим-Минск-Рим — от 137 EUR

Стокгольм-Минск-Стокгольм — от 114 USD

Тбилиси-Минск-Тбилиси — от 111 EUR

Тегеран-Минск-Тегеран — от 103 EUR

Астана-Минск-Астана — от 108 USD

Вильнюс-Минск-Вильнюс — от 67 EUR

Варшава-Минск-Варшава — от 101 USD

 
Теги: Минск
 
 
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В полночь стартовала очередная акция "Белавиа". 27 и 28 февраля авиакомпания продает билеты по специальным ценам. За перелет туда и обратно - 50 евро, плюс таксы и сборы....

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