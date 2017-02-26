В полночь стартовала акция «Белавиа». 27 и 28 февраля авиакомпания продает билеты по специальным ценам. За перелет туда и обратно — 50 евро, плюс таксы и сборы. Уже продано около 10 тысяч мест по акционной стоимости.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

С начала акции (27 февраля 2017 года, в 00.01) продано уже около 10 тысяч мест по акции, сообщили TUT.BY в авиакомпании. Всего в систему продажи билетов выложено 27 тысяч мест по промо-тарифу.

Самые популярные направления: Прага, Тбилиси, Амстердам, Париж, Стамбул. Также хорошо разбирают билеты в Сочи, Барселону, Лондон.

— По самым востребованным направлениям на каждый рейс мы выкладывали до 25 мест по акционной стоимости. Их раскупили за ночь, поэтому добавляем еще акционные билеты по популярным рейсам, — рассказывают в «Белавиа».

Во сколько обойдется перелет туда-обратно Минск-Сочи-Минск — от 81 EUR Минск-Амстердам-Минск — от 118 EUR Минск-Алматы-Минск — от 103 EUR Минск-Ашхабад-Минск — от 122 EUR Минск-Баку-Минск — от 145 EUR Минск-Барселона-Минск — от 117 EUR Минск-Белград-Минск — от 113 EUR Минск-Берлин-Минск — от 115 EUR Минск-Будапешт-Минск — от 120 EUR Минск-Батуми-Минск — от 99 EUR Минск-Брюссель-Минск — от 115 EUR Минск-Франкфурт-Минск — от 139 EUR Минск-Женева-Минск — от 119 EUR Минск-Ганновер-Минск — от 121 EUR Минск-Хельсинки-Минск — от 105 EUR Минск-Харьков-Минск — от 101 EUR Минск-Стамбул-Минск — от 109 EUR Минск-Калининград-Минск — от 61 EUR Минск-Краснодар-Минск — от 81 EUR Минск-Ларнака-Минск — от 119 EUR Минск-Лондон-Минск — от 125 EUR Минск-Львов-Минск — от 97 EUR Минск-Милан-Минск — от 123 EUR Минск-Ницца-Минск — от 129 EUR Минск-Одесса-Минск — от 103 EUR Минск-Париж-Минск — от 148 EUR Минск-Прага-Минск — от 113 EUR Минск-Рига-Минск — от 91 EUR Минск-Рим-Минск — от 137 EUR Минск-Стокгольм-Минск — от 107 EUR Минск-Тбилиси-Минск — от 111 EUR Минск-Тегеран-Минск — от 103 EUR Минск-Астана-Минск — от 101 EUR Минск-Вильнюс-Минск — от 62 EUR Минск-Варшава-Минск — от 90 EUR Сочи-Минск- Сочи — от 81 EUR Амстердам-Минск-Амстердам — от 118 EUR Алматы-Минск-Алматы — от 110 USD Ашхабад-Минск-Ашхабад — от 130 USD Баку-Минск-Баку — от 145 EUR Барселона-Минск-Барселона — от 117 EUR Белград-Будапешт-Белград от 117 EUR Белград-Минск-Белград от 113 EUR Берлин-Минск-Берлин — от 114 EUR Будапешт-Белград-Будапешт — от 127 USD Будапешт-Минск-Будапешт — от 130 USD Батуми-Минск-Батуми — от 99 EUR Брюссель-Минск-Брюссель — от 95 EUR Франкфурт-Минск-Франкфурт — от 139 EUR Женева-Минск-Женева — от 129 USD Ганновер-Минск-Ганновер — от 121 EUR Хельсинки-Минск-Хельсинки — от 105 EUR Харьков-Минск-Харьков — от 107 USD Стамбул-Минск-Стамбул — от 116 USD Калининград-Минск-Калининград — от 61 EUR Краснодар-Минск-Краснодар — от 81 EUR Ларнака-Минск-Ларнака — от 119 EUR Лондон-Минск-Лондон — от 134 USD Львов-Минск-Львов — от 104 USD Милан-Минск-Милан — от 123 EUR Ницца-Минск-Ницца — от 129 EUR Одесса-Минск-Одесса — от 109 USD Париж-Минск-Париж — от 148 USD Прага-Минск-Прага — от 119 USD Рига-Минск-Рига — от 91 EUR Рим-Минск-Рим — от 137 EUR Стокгольм-Минск-Стокгольм — от 114 USD Тбилиси-Минск-Тбилиси — от 111 EUR Тегеран-Минск-Тегеран — от 103 EUR Астана-Минск-Астана — от 108 USD Вильнюс-Минск-Вильнюс — от 67 EUR Варшава-Минск-Варшава — от 101 USD