Сергея Муравьева, брата недавно осужденного на 11 лет бизнесмена Александра Муравьева, приговорили к ограничению свободы на срок 2 года и 6 месяцев без направления в исправительное учреждение. Его освободили из-под стражи в зале суда. Об этом TUT.BY сообщила помощник председателя Минского городского суда Анастасия Шильвян.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Суд признал Сергея Муравьева виновным в уклонении от уплаты налогов по ч. 2 ст. 243. Его приговорили к ограничению свободы без направления в исправительное учреждение на срок 2 года и 6 месяцев с конфискацией имущества. Он также лишен права занимать организационно-распорядительные и административно-хозяйственные должности в течение пяти лет. Сергей Муравьев был освобожден из-под стражи в зале суда.

Напомним, суд Фрунзенского района Минска начал рассматривать дело Сергея Муравьева 9 февраля. Его обвиняли в уклонении от уплаты налогов по ч. 2 ст. 243 УК РБ.

СП ЗАО «РосинтехГрупп», которое возглавлял Сергей Муравьев, заключало сделки через австрийскую фирму-посредника ATEC Trading, подконтрольную Александру Муравьеву. Это позволяло занижать базу по налогу на прибыль и повлекло ущерб не меньше чем на 649 тысяч деноминированных рублей (340,6 тысячи долларов).

Обвиняемый полностью признал вину. В суде он рассказал, что понимал, что цена поставки в Беларусь из-за посредничества ATEC завышалась, но из-за законодательных ограничений на внешнеэкономическую деятельность работать через австрийскую компанию было удобнее.

ATEC Trading была посредником при работе с китайскими, немецкими и голландскими поставщиками. Эти сделки занимали около 20% в деятельности «РосинтехГрупп», к остальным 80% претензий не было.

Сергей Муравьев был задержан 1 июня 2015 года и с тех пор находился в СИЗО. Он признал вину и возместил ущерб (650 тысяч рублей новыми), надеясь выйти на свободу по статье 88−1 УК. Однако по закону к сумме ущерба применяется повышающий коэффициент, и для Муравьева он составил 2. Найти еще 650 тысяч, чтобы возместить ущерб в двойном размере, обвиняемому и его семье не удалось.

Сергей Муравьев подал прошение о помиловании на имя президента, но получил отказ.