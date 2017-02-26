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В Куропатах стройка приостановлена, бульдозер вывезен
27.02.2017 11:53 — Новости Общества | БДГ
На утро 27 февраля строительные работы на площадке возле мемориального комплекса «Куропаты» в Минске были приостановлены, а с ее территории площадки под радостные возгласы активистов был выведен бульдозер.
Строители, которые с малой техникой закрылись за оградой, не ведут никаких работ. Также стройка фактически не велась на выходных, передает
Однако и активисты, и строители заявляют, что стройка не остановлена окончательно. Директор ЗАО «Белтяжмаш» Игорь Онищенко согласился лишь приостановить строительные работы на один день, но не говорил о прекращении строительства. Активисты объявили мобилизацию на утро 28 февраля когда вновь могут начаться строительные работы.
Напомним, что противостояние в Куропатах длится уже вторую неделю. Десятки активистов и местных жителей
Участок земли, на котором ведется строительство, продан на аукционе в 2013 году, когда здесь ещё проходила охранная зона мемориала "Куропаты". В сентябре 2014 года проект одобрила государственная экспертиза, однако только через два месяца, в декабре 2014 года, площадка для строительства перестаёт быть охранной зоной.
Около 03:00 23 февраля на лагерь защитников Куропат
Тем не менее, протестующие
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На утро 27 февраля строительные работы на площадке возле мемориального комплекса «Куропаты» в Минске были приостановлены, а с ее территории площадки под радостные...
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