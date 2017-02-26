На утро 27 февраля строительные работы на площадке возле мемориального комплекса «Куропаты» в Минске были приостановлены, а с ее территории площадки под радостные возгласы активистов был выведен бульдозер.

Строители, которые с малой техникой закрылись за оградой, не ведут никаких работ. Также стройка фактически не велась на выходных, передает Радио «Свобода» .

Однако и активисты, и строители заявляют, что стройка не остановлена ​​окончательно. Директор ЗАО «Белтяжмаш» Игорь Онищенко согласился лишь приостановить строительные работы на один день, но не говорил о прекращении строительства. Активисты объявили мобилизацию на утро 28 февраля когда вновь могут начаться строительные работы.

Напомним, что противостояние в Куропатах длится уже вторую неделю. Десятки активистов и местных жителей выступают против строительства пятиэтажного офисного здания.

Участок земли, на котором ведется строительство, продан на аукционе в 2013 году, когда здесь ещё проходила охранная зона мемориала "Куропаты". В сентябре 2014 года проект одобрила государственная экспертиза, однако только через два месяца, в декабре 2014 года, площадка для строительства перестаёт быть охранной зоной.

Около 03:00 23 февраля на лагерь защитников Куропат напали неизвестные в масках с деревянными заостренными палками. По словам очевидцев, 15-20 нападавших с криками «Слава России!» и «Белая раса» разрушили палатку, сорвали бело-красно-белые флаги и опрокинули бочку с костром.