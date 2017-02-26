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В Пинске 47-летний мужчина ушел на рыбалку и пропал
27.02.2017 12:13 — Новости Общества | Tut.by
В Пинске милиция и волонтеры разыскивают 47-летнего мужчину, который 24 февраля ушел на рыбалку и не вернулся, сообщила TUT.BY официальный представитель УВД Брестского облисполкома Анна Иващенко.
Утром 24 февраля Евгений Лычик вышел из дома на рыбалку. Предположительно мужчина пошел на реку Пину в район судоремонтного завода. С тех пор о его местонахождении ничего не известно.
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Третий день продолжаются поиски пропавшего жителя Пинска Евгения Лычика.
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