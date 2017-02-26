В Пинске милиция и волонтеры разыскивают 47-летнего мужчину, который 24 февраля ушел на рыбалку и не вернулся, сообщила TUT.BY официальный представитель УВД Брестского облисполкома Анна Иващенко.





Утром 24 февраля Евгений Лычик вышел из дома на рыбалку. Предположительно мужчина пошел на реку Пину в район судоремонтного завода. С тех пор о его местонахождении ничего не известно.