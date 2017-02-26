В Минске в 2017 году планируется выставить на аукцион 18 неиспользуемых объектов недвижимости, сообщила сегодня на оперативном совещании в мэрии директор «Минскгоримущества» Галина Степуренко, сообщает БЕЛТА .



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

В перечень включены в том числе детский оздоровительный лагерь «Зеленое», лагерь труда и отдыха «Свитанок» возле Минского моря, капитальное строение по улице Бровки, 12 изолированных помещений, на восстановление потребительских качеств которых требуются значительные средства. Также в список вошли некоторые объекты, которые не удалось реализовать в прошлом году.

В 2016 году продано четыре объекта собственности из запланированных 11. Инвесторы приобрели здание банно-оздоровительного комплекса по улице Кабушкина (с понижением цены на 50% с 13 раза), недвижимое имущество по улице Казинца (с понижением цены на 80% с 9 раза), усадьбу «Белая дача» (с понижением цены на 50% с 5 раза), изолированное помещение по улице Лучины (с понижением на 20% с 7 раза).

«Выставляемые на торги объекты остаются не востребованы по нескольким причинам. Среди них — ценовой фактор, специфичность сооружений и размещение их в промышленной зоне, большие площади объектов, повышенные требования к реконструкции памятников архитектуры, выжидательная позиция потенциальных покупателей», — отметила Галина Степуренко.