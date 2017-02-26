МИНСК, 27 фев — Sputnik. Суд Фрунзенского района Минска вынес обвинительный приговор в отношении Сергея Муравьева — брата осужденного на 11 лет бизнесмена Александра Муравьева, сообщили Sputnik в Минском городском суде.

Суд признал его виновным в уклонении от уплаты сумм налогов путем умышленного занижения налоговой базы, внесения в налоговые декларации (расчеты) заведомо ложных сведений, повлекшее причинение ущерба в особо крупном размере.

"На основании ч.2 ст.243 УК ему назначено наказание в виде ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа на срок два года шесть месяцев с конфискацией имущества и с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей, на срок пяти лет", — проинформировали в суде.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке в Минский городской суд через суд Фрунзенского района Минска в течение десяти суток со дня его провозглашения, также пояснили в суде.

Суд начал рассматривать дело в отношении Сергея Муравьева 9 февраля. Он обвинялся в уклонении от уплаты налогов.

Согласно обвинению, СП ЗАО "РосинтехГрупп", которое возглавлял Сергей Муравьев, заключало сделки через австрийскую фирму-посредника ATEC Trading, подконтрольную Александру Муравьеву. Это позволяло занижать базу по налогу на прибыль и повлекло ущерб не меньше чем на 649 тысяч деноминированных рублей (340,6 тысячи долларов).

ATEC Trading была посредником при работе с китайскими, немецкими и голландскими поставщиками. Эти сделки занимали около 20% в деятельности "РосинтехГрупп", к остальным сделкам и контрактам претензий не было.

Сергей Муравьев был задержан 1 июня 2015 года и с тех пор находился в СИЗО.