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Брат "стекольного короля" Муравьева освобожден в зале суда

27.02.2017 12:42 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 27 фев — Sputnik. Суд Фрунзенского района Минска вынес обвинительный приговор в отношении Сергея Муравьева — брата осужденного на 11 лет бизнесмена Александра Муравьева, сообщили Sputnik в Минском городском суде.

Суд признал его виновным в уклонении от уплаты сумм налогов путем умышленного занижения налоговой базы, внесения в налоговые декларации (расчеты) заведомо ложных сведений, повлекшее причинение ущерба в особо крупном размере.

Брат "стекольного короля" Муравьева освобожден в зале суда
© Фото: Сергей Балай, БелаПАН
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"На основании ч.2 ст.243 УК ему назначено наказание в виде ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа на срок два года шесть месяцев с конфискацией имущества и с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей, на срок пяти лет", — проинформировали в суде.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке в Минский городской суд через суд Фрунзенского района Минска в течение десяти суток со дня его провозглашения, также пояснили в суде.

Суд начал рассматривать дело в отношении Сергея Муравьева 9 февраля. Он обвинялся в уклонении от уплаты налогов.

Согласно обвинению, СП ЗАО "РосинтехГрупп", которое возглавлял Сергей Муравьев, заключало сделки через австрийскую фирму-посредника ATEC Trading, подконтрольную Александру Муравьеву. Это позволяло занижать базу по налогу на прибыль и повлекло ущерб не меньше чем на 649 тысяч деноминированных рублей (340,6 тысячи долларов).

ATEC Trading была посредником при работе с китайскими, немецкими и голландскими поставщиками. Эти сделки занимали около 20% в деятельности "РосинтехГрупп", к остальным сделкам и контрактам претензий не было.

Сергей Муравьев был задержан 1 июня 2015 года и с тех пор находился в СИЗО.

 
Теги: Минск
 
 
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Брату осужденного на 11 лет бизнесмена назначено наказание в виде ограничения свободы без направления в колонию открытого типа на два года и шесть месяцев.

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