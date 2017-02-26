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Более 10 тысяч билетов раскупили за первые полдня акции от "Белавиа"

27.02.2017 12:48 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 27 фев — Sputnik. Более 10 тысяч дешевых билетов были выкуплены к полудню первого дня двухдневной акции Национальной авиакомпанией "Белавиа" "Открывай границы ". Всего к продаже в рамках акции планируется более 25 тысяч билетов, сообщили Sputnik в пресс-службе национального авиаперевозчика.

Более 10 тысяч билетов раскупили за первые полдня акции от "Белавиа"
© Sputnik/ Констанция Ждановская
Опять распродажа от "Белавиа": все по 50 евро плюс таксы и сборы

"На все популярные направления квота выбирается очень быстро. На некоторых направлениях мы добавили места по акции, но это помогло не надолго", — рассказали в пресс-службе авиакомпании.

Наибольшей популярностью пользуются билеты в Прагу, Тбилиси, Амстердам, Париж и Стамбул.

Количество мест, которые продаются со скидкой на тот или иной рейс зависит от типа борта, выполняющего рейс, и популярности направления. В любом случае к продаже по сниженной стоимости на каждом из рейсов предлагает не более 25 билетов.

Очередная акция под названием "Открывай границы" стартовала в 00:01 (по минскому времени) 27 февраля и завершится в 23:59 28 февраля. За два дня приобрести билеты по низким ценам смогут как гости Беларуси, так и граждане страны. Стоимость — 50 евро плюс сборы и таксы.

 
Теги: Минск
 
 
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На самые популярные направления дешевые билеты были выкуплены еще ночью, увеличение квот не помогло – на ряд рейсов акционных предложений больше нет.

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