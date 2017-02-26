﻿ В Пинске расследуют гибель 14-летнего подростка, который жаловался на высокую температуру. 21.by
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В Пинске расследуют гибель 14-летнего подростка, который жаловался на высокую температуру

27.02.2017 13:18 — Новости Общества | Tut.by  
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Пинские следователи проводят проверку по факту гибели 14-летнего подростка, сообщила TUT.BY официальный представитель управления Следственного комитета по Брестской области Марина Дранькова.

В областном управлении Следственного комитета TUT.BY сообщили, что трагедия произошла 20 февраля. 19 февраля вечером у мальчика поднялась температура выше 39 градусов. Родители дали подростку жаропонижающие таблетки. Утром ребенку снова стало плохо. Родители вызвали скорую, но не дожидались ее приезда, сели в машину и отвезли мальчика в больницу.

Ученика 7-го класса госпитализировали в реанимационное отделение около 9.45 без сознания. Несмотря на все усилия медперсонала, спасти его не удалось. В 14.00 констатировали смерть.

— Для установления причины смерти школьника назначены исследования биосред. В рамках проверки следователями изъяты лекарственные средства, которые принимал ученик, служебная документация, опрашиваются медицинские работники и родные погибшего, — сообщила Марина Дранькова.

 
 
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