Завершено расследование уголовного дела в отношении подростка, который обвиняется в убийстве сельской учительницы. Материалы дела переданы в суд, сообщила старший помощник прокурора области Татьяна Роднева.





Напомним , трагедия произошла 17 октября в деревне Шарпиловка Гомельского района. Парень проник во двор дома, где жила учительница, выждал момент, когда 43-летняя женщина вышла из дома, и нанес ей удары ножом. От полученных телесных повреждений потерпевшая скончалась на месте происшествия. Тело погибшей обнаружили лишь на следующее утро. Вскоре был установлен подозреваемый в убийстве — 17-летний житель этой же деревни. В момент совершения преступления он находился в состоянии алкогольного опьянения.

Подросток жил по соседству с убитой, несколько раз даже помогал ей по хозяйству.

Но не все в их взаимоотношениях было безоблачно. Летом прошлого года подросток украл у соседки скутер, воровал также и строительный инструмент.