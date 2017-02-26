﻿ В Гомеле будут судить убившего сельскую учительницу подростка. 21.by
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В Гомеле будут судить убившего сельскую учительницу подростка

27.02.2017 13:15 — Новости Общества | Tut.by  
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Завершено расследование уголовного дела в отношении подростка, который обвиняется в убийстве сельской учительницы. Материалы дела переданы в суд, сообщила старший помощник прокурора области Татьяна Роднева.


Напомним, трагедия произошла 17 октября в деревне Шарпиловка Гомельского района. Парень проник во двор дома, где жила учительница, выждал момент, когда 43-летняя женщина вышла из дома, и нанес ей удары ножом. От полученных телесных повреждений потерпевшая скончалась на месте происшествия. Тело погибшей обнаружили лишь на следующее утро. Вскоре был установлен подозреваемый в убийстве — 17-летний житель этой же деревни. В момент совершения преступления он находился в состоянии алкогольного опьянения.

Подросток жил по соседству с убитой, несколько раз даже помогал ей по хозяйству.
Но не все в их взаимоотношениях было безоблачно. Летом прошлого года подросток украл у соседки скутер, воровал также и строительный инструмент.

 
 
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Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении подростка, который обвиняется в убийстве сельской учительницы. Материалы дела переданы в суд.

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