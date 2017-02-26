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В Гомеле будут судить убившего сельскую учительницу подростка
27.02.2017 13:15 — Новости Общества | Tut.by
Завершено расследование уголовного дела в отношении подростка, который обвиняется в убийстве сельской учительницы. Материалы дела переданы в суд, сообщила старший помощник прокурора области Татьяна Роднева.
Подросток жил по соседству с убитой, несколько раз даже помогал ей по хозяйству.
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Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении подростка, который обвиняется в убийстве сельской учительницы. Материалы дела переданы в суд.
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