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Половодье в Могилевской области ожидают сильнее прошлогоднего

27.02.2017 13:10 — Новости Общества | Tut.by  
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Весеннее половодье в Могилевской области ожидают выше прошлогоднего. Сейчас в регионе наблюдается активный подъем воды в реках со среднесуточным ходом от 4 до 18 см.


На больших реках — Днепр, Сож, Березина — сохраняется ледостав и ледостав с полыньями, а также отмечаются закраины и вода на льду, сказала начальник отдела гидрологии Могилевского областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Инна Филева.

За последние сутки больше всего уровень поднялся в Соже под Кричевом — на 18 см, и сейчас по сравнению с предподъемным уровнем (подъем начался в 20-х числах февраля) вода в Соже поднялась на метр, в Днепре под Могилевом — на 70 см, а в Березине под Бобруйском — на 66 см. При этом пока к опасным уровням подъема вода нигде не приблизилась.

В период открытия рек возможно образование заторов и зажоров льда с резкими суточными подъемами уровня воды, уточнила Инна Филева. В связи с ожидаемым потеплением в ближайшие дни можно наблюдать выход Сожа под Славгородом на пойму.

— На полях снега практически уже нет, поэтому дальнейшая интенсивность паводка на Могилевщине будет зависеть исключительно от метеорологических условий. Если погода не преподнесет сюрпризов в виде обильных осадков, то интенсивность весеннего половодья будет в пределах среднего, — сказала собеседница.

Она также обратила внимание, что сейчас категорически запрещен выход людей на лед, поскольку он быстро разрушается, напитывается водой и становится рыхлым.

 
Теги: Могилев
 
 
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За последние сутки больше всего поднялся уровень воды в Соже под Кричевом - на 18 см.

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