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МВД не готово обсуждать смягчение сроков за наркопреступления

27.02.2017 13:25 — Новости Общества | Tut.by  
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МВД не готово обсуждать смягчение сроков по «наркотической» 328-й статье Уголовного кодекса. Об этом на пресс-конференции 27 февраля заявил Андрей Саладовников, замначальника главного управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми МВД.

— Министерство внутренних дел не готово обсуждать данный вопрос. Рычаги, которые у нас сегодня есть, позволяют реально влиять на ситуацию в стране. Возможно, в ближайшем будущем мы и будем обсуждать этот вопрос с законодателями, но пока мы не готовы — сказал Саладовников.

По данным МВД, в 2016 году было выявлено 6374 преступления, связанных с незаконным оборотом наркотиков (на 12,3% меньше, чем в 2015-м). Установлено более 4,6 тысячи человек, совершивших такие преступления.

МВД связывает оздоровление обстановки по наркотикам со своевременными мерами борьбы. Напомним, в конце 2014 года был принят антинаркотический декрет № 6, после чего ужесточили и Уголовный кодекс. Ответственность за распространение наркотиков прописали с 14 лет, а максимальные сроки за сбыт увеличили до 25 лет.

Будет дополнено.

 
 
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МВД не готово обсуждать смягчение сроков по "наркотической" 328-й статье Уголовного кодекса. Об этом на пресс-конференции 27 февраля заявил Андрей Саладовников,...

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