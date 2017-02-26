С 27 февраля по 5 марта в столице пройдет очередная Неделя белорусской кухни, в которой поучаствуют 102 кафе и ресторан. За это время минчане смогут попробовать национальные блюда по умеренным ценам даже в некоторых недешевых заведениях. К тому же на этот раз к участию в Неделе белорусской кухни снова присоединились две крупные сети — «Васильки» и «Гараж».



Фото: Александр Васюкович, TUT.BY

В рамках Недели белорусской кухни минчане смогут попробовать 5 национальных блюд. В 102 заведениях столицы можно будет заказать заливное из карпа за 4,50 рубля, крупеню за 2,50, верещаку с блинами за 8,50, картофельные клецки с мясом за 6,50 и манник с творогом за 3,50.

Все эти блюда будут приготовлены по единому рецепту и технологии вне зависимости от уровня заведения. В этот раз к Неделе снова присоединятся две крупные сети — «Васильки» и «Гараж», но не будут участвовать такие известные заведения, как «У Ратуши», «Гвоздь», «Раковский бровар» и «Фрески». В акции примут участие следующие кафе и рестораны.

Заводской район

Ресторан «Турист», кафе «Традиции», кафе «Ребус», кафе «Домашняя трапеза», ресторан «Арена», бар «Терра пицца», кафе «Гараж».

Ленинский район

Кафе «Камелия», ресторан «Кружки», кафе «Маяк», кафе «Энзо», кафе «Ист-Тайм», ресторан «Дольче вита», кафе «Стар», кафе «Гараж», ресторан «Васильки».

Московский район

Кафе «У гаспадыни», кафе «Блэкберри», кафе «ПабЕда», ресторан «Вестфалия», кафе «Маэстро», кафе «Сытный двор», кафе «Мулен Руж», ресторан «Гостиный двор», ресторан «Магнат», кафе «Ретро», кафе Gaudeamus, кафе «Таверна», кафе «Батискаф», кафе «Закуток», кафе «Гараж».

Октябрьский район

Ресторан «Восточный экспресс», кафе «Амстердам», кафе «Эль-Помидоро», кафе «Гараж», ресторан «Васильки», кафе «Погребок».

Партизанский район

Кафе «Скиф», ресторан «Усадьба», кафе «Семья», кафе «Сатурн», ресторан «Шляхецкi маёнтак», ресторан «Славянский кут», закусочная пиццерия.

Первомайский район

Ресторан «Арбат», кафе «Оранжерея», кафе «Ай-Ти Тайм», кафе «Амстердам», кафе «Лофт», кафе «Ложкин», бар «Терра пицца», кафе-пиццерия «Терра пицца», кафе «Лисья нора», кафе-бар «Сити Гриль», кафе «Комедия», кафе «Гараж», ресторан «Васильки».

Советский район

Кафе «Оливо», кафе «Город — М», ресторан «Старые традиции», бар «Столичный», кафе «Ля брус», ресторан «Кавказская пленница», кафе «Колесо», бар «Терра пицца», кафе «Эль Помидоро», кафе «Оникс», ресторан «У Барысыча», ресторан «Васильки», кафе «Золотая горка».

Фрунзенский район

Кафе «Земляки», кафе «Ежедневник», кафе «Азарэнне», кафе «Амстердам», кафе «Нарочь», бар «Терра пицца», кафе «Гараж», ресторан «Васильки».

Центральный район

Кафе «Корчма Старовиленская», кафе «Моя дорогая», кафе «Проспект», ресторан «Радзивилловский», ресторан «Амстердам», ресторан «Гамбринус», ресторан «Виктория» в отеле «Виктория-1», ресторан «Виктория-Платинум» в отеле «Виктория-2», ресторан «На Замковой» в отеле «На Замковой», ресторан «Лавский» в отеле «Монастырский», ресторан «Олимпия» в гостинице «Виктория Олимп Отель», кафе «Спорт-Тайм», кафе «Встретимся на Немиге», ресторан «Планета», кафе-клуб «Товарищ», кафе «Спадчына», кафе «Вираж», кафе «Горожане».

Неделя белорусской кухни проводится в Минске с 2013 года по инициативе главного управления потребительского рынка Мингорисполкома и при поддержке общественного объединения белорусских поваров «Суполка кухараў».