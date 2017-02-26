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Героиня Олимпиады-72 в Мюнхене Ольга Корбут продала свои медали
27.02.2017 13:25 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus
Четырехкратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Ольга Корбут продала на
Ольга Корбут выставила на аукцион Platinum Night все свои медали. Всего коллекция бывшей гимнастки насчитывала 32 лота, из которых было продано семь.
С молотка ушло командное «золото» Олимпийских игр 1972 года в Мюнхене (66 тыс. долларов), «золото» в вольных упражнениях (52,8 тыс.) и серебро тех же Игр (24,6 тыс.). Также была продана золотая медаль в командных соревнованиях Игр 1976 года в Монреале (57,6 тыс.) и серебряная за упражнения на бревне (24,6 тыс. долларов).
За 3 тыс. долларов был продан гимнастический купальник Корбут и за 49 долларов – автограф на обложке журнала Sports Illustrated с ее фотографией. В общей сложности продажа спортивных реликвий принесла бывшей гимнастке за минусом премии аукционного дома 183,3 тыс. долларов.
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Ольга Корбут родилась в 1955 году в Гродно (Беларусь). Является 4-кратной олимпийской чемпионкой, двукратным серебряным призером Игр, чемпионкой мира.
В Мюнхене она первой в истории спортивной гимнастики исполнила уникальный элемент на разновысоких брусьях, названный «петлей Корбут». Восковая фигура Ольги Корбут выставлена в
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За спортивные награды и реликвии бывшая гимнастка получила 183,3 тыс. долларов.
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