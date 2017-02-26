Четырехкратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Ольга Корбут продала на аукционе свои олимпийские медали за 230 тысяч долларов, сообщает агентство Sputnik Беларусь .

Ольга Корбут выставила на аукцион Platinum Night все свои медали. Всего коллекция бывшей гимнастки насчитывала 32 лота, из которых было продано семь.

С молотка ушло командное «золото» Олимпийских игр 1972 года в Мюнхене (66 тыс. долларов), «золото» в вольных упражнениях (52,8 тыс.) и серебро тех же Игр (24,6 тыс.). Также была продана золотая медаль в командных соревнованиях Игр 1976 года в Монреале (57,6 тыс.) и серебряная за упражнения на бревне (24,6 тыс. долларов).

За 3 тыс. долларов был продан гимнастический купальник Корбут и за 49 долларов – автограф на обложке журнала Sports Illustrated с ее фотографией. В общей сложности продажа спортивных реликвий принесла бывшей гимнастке за минусом премии аукционного дома 183,3 тыс. долларов.

Девятикратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Лариса Латынина, руководившая сборной, в которой выступала Корбут, заявила изданию life.ru , что она в шоке от этой новости. «Видимо, у нее очень тяжелое материальное положение», - предположила Латынина. Она заявила, что свои медали не продала бы ни при каких обстоятельствах.

Ольга Корбут родилась в 1955 году в Гродно (Беларусь). Является 4-кратной олимпийской чемпионкой, двукратным серебряным призером Игр, чемпионкой мира.

В Мюнхене она первой в истории спортивной гимнастики исполнила уникальный элемент на разновысоких брусьях, названный «петлей Корбут». Восковая фигура Ольги Корбут выставлена в музее мадам Тюссо в Лондоне.