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В Могилеве на два месяца запустят тестовый автобус от "Могилевтрансмаша" до улицы Симонова
27.02.2017 13:47 — Новости Общества | Tut.by
В Могилеве два месяца в тестовом режиме будет ходить автобус № 7д. Маршрут свяжет завод «Могилевтрансмаш» и улицу Симонова, сообщили в горисполкоме.
Автобус выйдет на маршрут «Завод „Могилевтрансмаш“ — пос. Днепр — ул. Симонова» 1 марта и будет ходить до 30 апреля. После этого установят целесообразность перевода маршрута на постоянный график.
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Маршрут №7д запустили по просьбам горожан.
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