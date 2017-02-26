В Могилеве два месяца в тестовом режиме будет ходить автобус № 7д. Маршрут свяжет завод «Могилевтрансмаш» и улицу Симонова, сообщили в горисполкоме.

Автобус выйдет на маршрут «Завод „Могилевтрансмаш“ — пос. Днепр — ул. Симонова» 1 марта и будет ходить до 30 апреля. После этого установят целесообразность перевода маршрута на постоянный график.