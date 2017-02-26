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В Могилеве директор обанкротил стройфирму, чтобы не выплачивать кредит
27.02.2017 14:10 — Новости Общества | Tut.by
В Могилеве директор строительной организации намеренно обанкротил ее, чтобы не платить кредит. В отношении него возбудили уголовное дело за преднамеренное банкротство, сообщили в
Общество с ограниченной ответственностью занималось выполнением строительно-монтажных работ. Его 34-летний директор с 2014 по 2016 годы необоснованно выплатил участникам общества дивиденды в сумме 300 тыс. рублей, а также заключил ряд заведомо невыгодных договоров по отчуждению имущества общества и выдаче беспроцентных займов другому предприятию, в котором учредителем являлась его супруга.
Действия руководителя привели к умышленному созданию неплатежеспособности фирмы. В целом он причинил ущерб кредиторам в виде убытков в размере 127,2 тыс. рублей.
Подозреваемый свою вину полностью признал, выразил готовность оказывать содействие следствию и возмещать причиненный ущерб.
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Возбуждено уголовное дело.
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