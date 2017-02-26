С учетом дефицита синтетических наркотиков в Беларусь возвращаются традиционные — опиоиды, амфетамин. Кроме того, наркозависимые стали переходить на медикаменты. Об этом на пресс-конференции 27 января заявил Андрей Саладовников, замначальника главного управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми МВД.

— Мы блокируем интернет-пространство. За 2 года пресечена деятельность более 200 интернет-магазинов, ограничен доступ с территории Беларуси 41-му сайту, заблокировано более тысячи электронных кошельков, которые использовали преступники, — рассказал представитель МВД.

Эти шаги, по его словам, позволили изменить структуру наркорынка: «синтетика» оказалась в дефиците, произошел возврат к так называемым классическим наркотикам. Сейчас они занимают 70% наркорынка, синтетические (спайсы) — 30%. До принятия декрета № 6 и последующих антинаркотических мер это соотношение было противоположным.

— В начале 2014 года был принят декрет № 1, который регулирует оборот семян мака. Тем самым мы пресекли поставку и изготовление опиоидной группы в Беларуси. Но с учетом того, что сейчас структура меняется, кто-то начинает выращивать на своих угодьях, кто-то ввозит из-за пределов страны, — пояснил Саладовников.

По данным МВД, в 2016 году из незаконного оборота было изъято 23,3 тонны семян мака, возбуждено 139 уголовных дел.

Андрей Саладовников также сообщил, что наркопотребители стали чаще использовать медикаменты. Так, стоящие на учете в наркодиспансере перепродают свои лекарства, полученные по рецепту. Кроме того, в кустарных лабораториях производится так называемый «винт» — синтетический наркотик из лекарственного средства псевдоэфедрина. В Польше можно без рецепта купить медикаменты, в которых он содержится.

Масштабы у медикаментозной наркомании пока несерьезные, сообщил Саладовников.