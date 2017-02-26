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Казакевич об исках потерпевших: суммы должны быть меньше

27.02.2017 14:59 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 27 фев — Sputnik. Потрепавшие по делу о кровавой резне в ТЦ "Новая Европа" продолжили сегодня заявлять иски о возмещении, передает корреспондент Sputnik в понедельник из зала Мингорсуда. В частности, иск о возмещении морального вреда заявила дирижер из Минска, которая первой столкнулась с Владиславом Казакевичем в ТЦ "Новая Европа", но ей удалось избежать нападения. Девушка заявила иск в размере 1,5 тысяч белорусских рублей.

Казакевич об исках потерпевших: суммы должны быть меньше
© Sputnik / Виктор Толочко
Казакевич не сожалеет о случившемся в ТЦ "Новая Европа"

Всего потерпевшие, среди которых мать убитой Елены Александронец, ее муж, дочь, сестра, а также еще три женщины, заявили к Казакевичу иски о возмещении материального и морального вреда на сумму более 360 тысяч белорусских рублей.

Казакевич, отвечая на вопрос суда о его отношении к заявленным искам, сказал, что все иски о возмещении материального вреда признает, а о возмещении морального ущерба признает частично, поскольку у него есть вопросы по суммам заявленных исков.

"Поменьше иски должны быть", — сказал Казакевич. Как было оглашено в зале суда, родители выплачивают деньги потерпевшим, в частности отец выплатил дочке убитой 2 тысячи белорусских рублей.

 
Теги: Минск
 
 
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Отец и мать обвиняемого присутствуют в зале суда, они сидят рядом с потерпевшими, мать кутается в шаль и плачет.

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