В 8 часов утра в понедельник у палаточного лагеря возле Куропат многолюдно: собралось около 50 человек. Они поют песни Ляписа Трубецкого и, кажется, чувствуют вкус победы. Стройка временно приостановлена .

Корреспондент TUT.BY несколько дней наблюдала за жизнью лагеря и узнала, как поддерживают активистов, кто приезжает сюда ночевать и чем угощали протестующих местные жители на Масленицу.





Территорию возле урочища Куропаты, где расстреливали репрессированных в 1930−40-х годах, защищают от застройки, в основном, активисты «Молодого фронта». За неделю палаточный лагерь основательно обжили: на входе установили кресты, поставили две бочки с огнем, вывесили бело-красно-белые флаги, плакаты и портреты людей, погибших в Куропатах. В одной из палаток оборудовали кухню, три палатки оставили для ночевок, в пятой стоит электрический генератор, чтобы можно было заряжать телефоны.

Активист «Руха за свабоду» Павел Маркелов начал собирать деньги на лагерь. У палаток можно оставить свою подпись против строительства — подписалось уже более 500 человек. Но многие здесь помогают отнюдь не сочувствием.

Неравнодушные привезли столько провизии, что для нее пришлось ставить отдельную палатку. Тут можно найти банки с квашеной капустой и борщом, блинчики, котлеты и сосиски, зефир, шоколад и даже рахат-лукум.





А вот с погодой активистам не повезло. Почти каждую ночь ближе к утру шел снег. Спасали только бочки с огнем. В палаточном лагере шутят, что именно они стали символом защиты Куропат.

Ночью вокруг огня собираются оставшиеся дежурить активисты и рассказывают друг другу жизненные истории. Одна из активисток Ольга Николайчук время от времени предлагает попить горячего.

— Хлопцы, ну вам жа халодна, хадзем гарбату піць!

Забот у «хлопцев» хватает. Кто-то подписывает продукты, которые продолжают везти люди, кто-то разбирает одежду, кто-то дает интервью журналистам.

Напомним, участок для строительства пятиэтажного бизнес-центра городские власти продали с аукциона ООО «Кипреконструкция» в 2013 году, подрядчик — ООО «Белреконструкция». До 2014 года участок был в границах охранной зоны Куропат. Потом охранную зону существенно урезали. По словам историка Игоря Кузнецова, велика вероятность, что захоронения есть и тут — архивы КГБ с реальными планами размещения захоронений 1937−1940 годов до сих пор закрыты.

В течение семи дней активистов навестили многие известные белорусы — писатель Андрей Горват, поэты Владимир Некляев, Станислав Карпов, Славомир Адамович, музыкант Андрей Такинданг, председатель незарегистрированного правозащитного центра «Вясна» Алесь Беляцкий, бард Андрей Мельников и другие.





— Мяне ніхто не прымушаў сюды ехаць. Болей за тое, я не надаю таму, што тут адбываецца, палітычны сэнс. Проста тут пахаваныя людзі, і трэба гэта памятаць, — считает Такинданг.

Музыкант приехал поздно вечером и в течение получаса развлекал активистов белорусскими песнями и игрой на домре.

— Я ня ведаю, ці атрымаецца ў іх штосьці ў гэты раз, але ведаю, што дакладна атрымаецца ўвогуле.

Пели тут практически каждую ночь: песни Войтюшкевича, «NRM», Ляписа Трубецкого. Шутили даже, что было бы неплохо, если бы Лявон Вольский приехал с концертом.





Местные жители «куропатовцев» тоже поддерживают: приносят теплые вещи, дрова, пускают помыть посуду, сходить в уборную.

Ольга из дома 49 по улице Мирошниченко говорит, что о «Молодом Фронте» никогда не слышала, но теперь они — ее кумиры.

— Такие сильные, что можно только завидовать. И за нас, и за погибших в Куропатах людей они спят в палатках, мерзнут и уже давно не были дома, — делится эмоциями женщина. — Они — золотая молодежь.















































В воскресенье на Масленицу несколько женщин, живущих по соседству, с самого утра принесли в лагерь горячие блины. В обед с огромной корзиной еды приехала бывшая активистка оппозиции.

— Я тут вам колбасы с хлебом привезла! Сама раньше была в Партии БНФ, — делится воспоминаниями минчанка и кивает в сторону ребят:

За время моего дежурства лишь раз местный житель отозвался о лагере негативно.

— Мужики, что вы тут устроили? Что у вас тут за флаги? Это не охранная зона, что вы делаете? Пусть строят, рабочие места хоть будут, нормально, — высказал свою позицию мужчина с собакой.





По мнению лидера «Молодого фронта» Дмитрия Дашкевича, воскресенье было важным днем для протеста. С утра здесь проводили экскурсию по Куропатам — на нее собралось около 50 человек. Ближе вечеру приехали представители протестантской церкви, все вместе читали молитву «Отче наш», просили Бога «ўратаваць Курапаты».

В 8 часов вечера в лагере показали фильм про урочище. Расходиться люди начали лишь за час до полуночи.

— Девушка, а вы что, из Куропат едете? — почувствовал запах костра мужчина в маршрутке, на которой я возвращалась домой.

— Оттуда, да.

— Ну, вы трымайцесь там, удачи! — радостно пожелал пассажир.



