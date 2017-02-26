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"Ну, вы трымайцесь там!" Как активисты неделю охраняют урочище Куропаты
27.02.2017 15:05 — Новости Общества | Tut.by
В 8 часов утра в понедельник у
Корреспондент TUT.BY несколько дней наблюдала за жизнью лагеря и узнала, как поддерживают активистов, кто приезжает сюда ночевать и чем угощали протестующих местные жители на Масленицу.
Территорию возле урочища Куропаты, где расстреливали репрессированных в 1930−40-х годах, защищают от застройки, в основном, активисты «Молодого фронта». За неделю палаточный лагерь основательно обжили: на входе установили кресты, поставили две бочки с огнем, вывесили бело-красно-белые флаги, плакаты и портреты людей, погибших в Куропатах. В одной из палаток оборудовали кухню, три палатки оставили для ночевок, в пятой стоит электрический генератор, чтобы можно было заряжать телефоны.
Активист «Руха за свабоду» Павел Маркелов начал
Неравнодушные привезли столько провизии, что для нее пришлось ставить отдельную палатку. Тут можно найти банки с квашеной капустой и борщом, блинчики, котлеты и сосиски, зефир, шоколад и даже рахат-лукум.
А вот с погодой активистам не повезло. Почти каждую ночь ближе к утру шел снег. Спасали только бочки с огнем. В палаточном лагере шутят, что именно они стали символом защиты Куропат.
Ночью вокруг огня собираются оставшиеся дежурить активисты и рассказывают друг другу жизненные истории. Одна из активисток Ольга Николайчук время от времени предлагает попить горячего.
— Хлопцы, ну вам жа халодна, хадзем гарбату піць!
Забот у «хлопцев» хватает. Кто-то подписывает продукты, которые продолжают везти люди, кто-то разбирает одежду, кто-то дает интервью журналистам.
В течение семи дней активистов навестили многие известные белорусы — писатель Андрей Горват, поэты Владимир Некляев, Станислав Карпов, Славомир Адамович, музыкант Андрей Такинданг, председатель незарегистрированного правозащитного центра «Вясна» Алесь Беляцкий, бард Андрей Мельников и другие.
— Мяне ніхто не прымушаў сюды ехаць. Болей за тое, я не надаю таму, што тут адбываецца, палітычны сэнс. Проста тут пахаваныя людзі, і трэба гэта памятаць, — считает Такинданг.
Музыкант приехал поздно вечером и в течение получаса развлекал активистов белорусскими песнями и игрой на домре.
— Я ня ведаю, ці атрымаецца ў іх штосьці ў гэты раз, але ведаю, што дакладна атрымаецца ўвогуле.
Пели тут практически каждую ночь: песни Войтюшкевича, «NRM», Ляписа Трубецкого. Шутили даже, что было бы неплохо, если бы Лявон Вольский приехал с концертом.
Местные жители «куропатовцев» тоже поддерживают: приносят теплые вещи, дрова, пускают помыть посуду, сходить в уборную.
Ольга из дома 49 по улице Мирошниченко говорит, что о «Молодом Фронте» никогда не слышала, но теперь они — ее кумиры.
— Такие сильные, что можно только завидовать. И за нас, и за погибших в Куропатах людей они спят в палатках, мерзнут и уже давно не были дома, — делится эмоциями женщина. — Они — золотая молодежь.
В воскресенье на Масленицу несколько женщин, живущих по соседству, с самого утра принесли в лагерь горячие блины. В обед с огромной корзиной еды приехала бывшая активистка оппозиции.
— Я тут вам колбасы с хлебом привезла! Сама раньше была в Партии БНФ, — делится воспоминаниями минчанка и кивает в сторону ребят:
За время моего дежурства лишь раз местный житель отозвался о лагере негативно.
— Мужики, что вы тут устроили? Что у вас тут за флаги? Это не охранная зона, что вы делаете? Пусть строят, рабочие места хоть будут, нормально, — высказал свою позицию мужчина с собакой.
По мнению лидера «Молодого фронта» Дмитрия Дашкевича, воскресенье было важным днем для протеста. С утра здесь проводили экскурсию по Куропатам — на нее собралось около 50 человек. Ближе вечеру приехали представители протестантской церкви, все вместе читали молитву «Отче наш», просили Бога «ўратаваць Курапаты».
В 8 часов вечера в лагере показали фильм про урочище. Расходиться люди начали лишь за час до полуночи.
— Девушка, а вы что, из Куропат едете? — почувствовал запах костра мужчина в маршрутке, на которой я возвращалась домой.
— Оттуда, да.
— Ну, вы трымайцесь там, удачи! — радостно пожелал пассажир.
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Корреспондент TUT.BY несколько дней наблюдала за жизнью лагеря и узнала, как поддерживают активистов, кто приезжает сюда ночевать и чем угощали протестующих местные...
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