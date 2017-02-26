|
Медики: пострадавшие в Скиделе находятся в тяжелом состоянии
27.02.2017 15:27 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 27 фев — Sputnik. Пострадавшие в результате взрыва на сахарном заводе Скиделя находятся в тяжелом состоянии, сообщил журналистам в среду Дмитрий Мазолевский заведующий ожоговым отделением больницы скопой медицинской помощи Минска.
Взрыв на сахарном заводе в Скиделе произошел ночью с пятницы на субботу, в результате чего пострадали пять работников.
"Первоначально пострадавшие были доставлены в реанимацию в Гродно. В субботу утром наши специалисты выехали туда. Было принято решение троих пострадавших перевезти в республиканский ожоговый центр. Транспортировку пациента перенесли удовлетворительно", — сообщил в понедельник Мазолевский.
По словам врача, перевозили пострадавших при помощи ГАИ.
"Состояние у пациентов тяжелое, сохраняется угроза жизни", — отметил врач.
Он добавил, что по пострадавшим ежедневно проводятся консилиумы, также специалисты столичной БСМП консультируют коллег в Гродно. Решение о доставки остальных пациентов в Минск может быть принято позднее.
"Если кто-то хочет оказать помощь, то мы предлагаем донорам крови в Минске оказать ее на безвозмездной основе", — добавила заведующая отделом ожоговой реанимации Лариса Золотухина.
Медик пояснила, что ожоговым пациентам всегда требуется переливать много крови, поэтому в больнице будет признательна за любую помощь, которая может быть полезна и другим пациентам.
Степени ожогов медики не рассказывают — ссылаются на медицинскую тайну. Всем пострадавшим около 50 лет, они имеют, по словам врачей, схожие повреждения.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Степени полученных ожогов врачи назвать не могут из-за медицинской тайны, консилиумы по поводу состояния пострадавших проводятся ежедневно.
|
Архив (Новости Общества)
Комментарии